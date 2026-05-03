Ο Post Malone αναβάλλει συναυλίες για να ολοκληρώσει το νέο άλμπουμ του: Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για την περιοδεία
Για τρεις εβδομάδες αναβάλλει μέρος της περιοδείας του «Big Ass Stadium Tour Part 2» ο Post Malone, προκειμένου να αφιερώσει χρόνο στην ολοκλήρωση του νέου του άλμπουμ, εξηγώντας ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στη σκηνή.
Ο καλλιτέχνης μεταθέτει για τρεις εβδομάδες τις εμφανίσεις του, προκειμένου να ολοκληρώσει τη νέα του μουσική, ζητώντας συγγνώμη από τους θαυμαστές του. Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Malone απευθύνθηκε στους θαυμαστές του, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα που είχε σχεδιαστεί δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθεί όπως είχε αρχικά προβλεφθεί: «Γεια σας φίλοι του πάρτι. Ας ξεκινήσω λέγοντας ότι ελπίζω όλοι εκεί έξω να περνάτε μια υπέροχη ημέρα και να αφιερώνετε χρόνο σε αυτά που αγαπάτε, μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Κοιτάζοντας το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά το φεστιβάλ Stagecoach, συνειδητοποίησα ότι αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε και αυτό που είναι εφικτό δεν συμβαδίζουν πραγματικά».
Στη συνέχεια, εξηγώντας τους λόγους της απόφασής του, τόνισε ότι είχε δεσμευτεί να παρουσιάσει νέο υλικό, κάτι που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί: «Η αλήθεια είναι ότι σας υποσχέθηκα νέα μουσική και δεν έχω τον χρόνο να την ολοκληρώσω πριν ξεκινήσει η περιοδεία. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για την περιοδεία, οπότε παίρνω την απόφαση να τη μεταθέσω περίπου τρεις εβδομάδες για να τελειώσω αυτή τη μουσική. Με αυτά τα δεδομένα, ζητώ συγγνώμη από όσους σχεδίαζαν να έρθουν στις λίγες συναυλίες που ακυρώνονται. Ανυπομονούσα να ξεφαντώσουμε μαζί».
Ο Post Malone υπογράμμισε, ότι εργάζεται ήδη πάνω σε νέο υλικό για διπλό άλμπουμ, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις: «Παρ' όλα αυτά, δουλεύουμε πάνω σε πολύ δυνατή μουσική για αυτό το διπλό άλμπουμ και ανυπομονώ να εμφανιστώ ξανά μπροστά σας. Και σε όσους νομίζουν ότι έχω ξεχάσει το “Stoney”, δεν το έχω κάνει. Σας αγαπώ και ανυπομονώ να σας δω ξανά σύντομα».
