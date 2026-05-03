Γκλεν Φορντ: Ο κορυφαίος καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ, η «Τζίλντα» και τα γουέστερν

Αντιναζιστής πεζοναύτης

Η Τζίλντα και το ερωτικό δράμα στα παρασκήνια

Η Μεγάλη Κάψα

Κωμικός γκάνγκστερ

Υψηλό επίπεδο

Ατελείωτες ερωτικές περιπέτειες

Μέριλιν Μονρόε και την Μπριζίντ Μπαρντό.



Αστεροειδής

Μετά από το γουέστερν «The Desperadoes», γύρισε το πολεμικό δράμα «Destroyer», μαζί με τον ένθερμο αντιφασίστα Έντουαρντ Τζ. Ρόμπινσον. Μετά απ’ την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, ο Φορντ μπήκε εθελοντικά στο Σώμα Πεζοναυτών, ενώ το 1943 του προσφέρθηκε μία θέση αξιωματικού, που αρνήθηκε, για να καταταγεί ως απλός στρατιώτης στους πεζοναύτες. Έχοντας φτιάξει ένα πολύ δυνατό όνομα στην κινηματογραφική βιομηχανία, ο Φορντ μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ γυρισμάτων και στρατιωτικής εκπαίδευσης, ενώ ταλαιπωρήθηκε για μήνες από έλκος, μπαινοβγαίνοντας στα νοσοκομεία.Λίγο μετά το τέλος του πολέμου, αφού πρώτα τον ζήτησε και τον είχε δίπλα της η θρυλική Μπέτι Ντέιβις, στο έξοχο δράμα «Κλεμμένη Ευτυχία», ήρθε και μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα του, πρωταγωνιστώντας, μαζί με την Ρίτα Χέιγουορθ, στο εμβληματικό φιλμ νουάρ «Τζίλντα», του Τσαρλς Βίντορ. Μια κλασική ταινία, ένα καθηλωτικό παιχνίδι αποπλάνησης, που μπορεί να έχει μείνει στην ιστορία για το στριπτίζ της ξανθιάς καλλονής σταρ (βγάζοντας μόλις ένα γάντι), αλλά η ερμηνεία του Φορντ, στον ρόλο ενός νεαρού σκληρού τζογαδόρου, είναι αψεγάδιαστη. Ωστόσο, στα παρασκήνια της ταινίας, παιζόταν ακόμη ένα ερωτικό δράμα, καθώς ο έρωτας Φορντ-Χέιγουορθ (παίξανε μαζί σε πέντε ταινίες) θα διέλυε τον γάμο της σέξι σταρ.Το 1953 πρωταγωνίστησε στο, επίσης, εμβληματικό, φιλμ νουάρ «Η Μεγάλη Κάψα», του Φριτς Λανγκ, υποδυόμενος έναν βίαιο αστυνομικό κι έχοντας δίπλα του την Γκλόρια Γκράχαμ, ενώ το 1955 πήρε τον κεντρικό ρόλο στο υπέροχο γουέστερν «Το Τελευταίο Τρένο για τη Γιούμα» σε σκηνοθεσία Ντέλμερ Ντέιβις και έπειτα από δυο χρόνια πρωταγωνίστησε στο περίφημο κοινωνικό δράμα «Στη Ζούγκλα του Μαυροπίνακα», σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Μπρουκς και ντεμπούτο τού Σίντνεϊ Πουατιέ.Η δεκαετία του 1960 συνεχίστηκε θριαμβευτικά για τον Φορντ, με αρκετές επιτυχίες, μία απ’ τις οποίες ήταν και η κωμωδία «Η Κόμισσα και ο Γκάνγκστερ», δίπλα στην Μπέτι Ντέιβις, σε σκηνοθεσία του μέγα Φρανκ Κάπρα. Μία εξαιρετική ταινία, που αποτελεί ριμέικ της «Κυρίας για μια Ημέρα», που είχε γυρίσει ο ίδιος ο Κάπρα το 1933. Ο Φορντ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα ερμηνείας.Ο Φορντ, γύρισε δεκάδες καλές έως εξαιρετικές ταινίες, με κύριο χαρακτηριστικό το σχεδόν πάντα υψηλό επίπεδο ερμηνείας του. Μερικές μόνο απ’ αυτές είναι: «Τζούμπαλ» του Ντέλμερ Ντέιβις, «Cowboy» και πάλι του Ντέιβις, «Το Ανθρώπινο Κτήνος» του Φριτς Λανγκ, «The Violent Men» του Ρούντολφ Ματέ, «The Rounders» του Μπαρτ Κένεντι, «Dear Heart» του Ντέλμπερτ Μαν και «Experiment in Terror» του Μπλέικ Έντουαρντς.Ο Γκλεν Φορντ, είχε, όμως και μία άστατη ερωτική ζωή, κατακτώντας την καρδιά πολλών διάσημων ηθοποιών. Εκτός από τον πολυθρύλητο ερωτά του με την Χέιγουορθ, θα έχει σχέσεις με τις Μαρία Σελ, Στέλλα Στίβενς, Γκλόρια Γκράχαμ, Τζιν Τίρνεϊ, Εύα Γκαμπόρ, Τζόαν Κρόφορντ, Τζούντι Γκάρλαντ, Σούζαν Πλέσετ, Ντέμπι Ρέινολντς, Λορέτα Γιανγκ και άλλες πολλές κυρίες. Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε σύντομη περιπέτεια με τηΑποτραβήχτηκε από το θέαμα το 1991, με αρκετά προβλήματα υγείας, που τον ταλαιπώρησαν μέχρι τις 30 Αυγούστου του 2006, όταν πέθανε, δίπλα στον γιο του Μαξ και τους οικείους του, στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς. Ο Φορντ, παρότι δεν κατάφερε να γίνει ποτέ ο λαμπερός αστέρας, προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στον αστεροειδή 3852.