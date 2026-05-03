Ο Ντάνιελ Κρεγκ ήρθε ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Ο ηθοποιός εθεάθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ιωάννα Μαρίνου
Στην Ελλάδα εντοπίστηκε ο Ντάνιελ Κρεγκ και συγκεκριμένα κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου ταξίδεψε για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του κινηματογραφικής δουλειάς.

Ο 58χρονος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στο νέο δράμα μαζί με τον Κίλιαν Μέρφι, απαθανατίστηκε με casual look κατά την άφιξή του, φορώντας φούτερ, τζιν, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail», η ταινία επικεντρώνεται σε μια έντονη ψυχολογική αντιπαράθεση, με τη σχέση των βασικών χαρακτήρων να εξελίσσεται σε μία ιδιότυπη μονομαχία. Στο καστ φέρεται να συμμετέχουν επίσης η Μισέλ Ουίλιαμς, στον ρόλο της συζύγου του διευθυντή των φυλακών, και η Μία Θρίπλετον ως σύντροφος ενός κρατουμένου.

Τα γυρίσματα αναμένεται να συνεχιστούν εντός Μαΐου, με την παραγωγή να μετακινείται σε περιοχές της Αττικής και να ολοκληρώνεται στην Κέρκυρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας ούτε το πλήρες καστ.


«Λατρεύω την Ελλάδα, ήταν πολύ όμορφα τις μέρες που ήμουν εδώ»

Τον προηγούμενο μήνα, ο ηθοποιός είχε ταξιδέψει ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας, που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Κέρκυρα, επισημαίνοντας ότι πέρασε ευχάριστα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα.

Λίγο πριν από την αναχώρησή του, την Τετάρτη 22 Απριλίου, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» από το αεροδρόμιο. Αναφερόμενος αρχικά στη συνολική εμπειρία του από την παραμονή του στην Ελλάδα, δήλωσε: «Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Ήταν πολύ όμορφα». Όταν ο δημοσιογράφος επιχείρησε να συνεχίσει τη συζήτηση, ο ηθοποιός αντέδρασε με χιούμορ, λέγοντας: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι». Στη συνέχεια, αφού ενημερώθηκε για την ιδιότητά του, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη σχέση του με τη χώρα, τονίζοντας: «Φυσικά και μου αρέσει η Ελλάδα, τη λατρεύω».

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
