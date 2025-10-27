Diddy: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία αποφυλάκισής του
O ράπερ εκτίει ποινή φυλάκισης τεσσάρων χρόνων στη Μετροπολιτική Φυλακή του Μπρούκλιν
Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, μέσω της ιστοσελίδας του Bureau of Prisons. Ο 55χρονος ράπερ που εκτίει την ποινή του στη Μετροπολιτική Φυλακή του Μπρούκλιν, αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθεί σε διαφορετική φυλακή κατά τη διάρκεια της τετραετούς ποινής του.
Την ίδια στιγμή, ο καλλιτέχνης καλείται να καταβάλει πρόστιμο 500.000 δολαρίων και να συμμετάσχει σε προγράμματα για την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση προβλημάτων κατάχρησης ουσιών. Δεν προβλέπεται αποζημίωση για τα θύματα. Σε δηλώσεις της στιγμής της απόφασης, ο ομοσπονδιακός δικαστής του Μανχάταν τόνισε: «Λάβαμε υπόψη ότι είστε αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης και επιχειρηματίας, που έχει εμπνεύσει και αναδείξει κοινότητες».
Ταυτόχρονα, όμως, αναφέρθηκε στην πλήρη ιστορία των εγκλημάτων του, συμπεριλαμβανομένων των περίφημων «Freak-Offs», λέγοντας: «Κακοποιούσατε τα θύματα σας σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Γιατί διήρκεσε τόσο πολύ; Επειδή είχατε τη δύναμη και τους πόρους να το διατηρήσετε». Ο δικαστής κατέληξε ότι: «Το δικαστήριο δεν είναι βέβαιο ότι, εάν αποφυλακιστεί, τα εγκλήματα αυτά δεν θα επαναληφθούν» και υπογράμμισε την ανάγκη να σταλεί μήνυμα σε άλλους θύτες.
Τον Ιούλιο, ο Diddy είχε κριθεί ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων για πορνεία, για τις οποίες αντιμετώπιζε ποινή έως 20 ετών φυλάκισης. Παράλληλα, είχε απαλλαγεί από κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και εκβιασμού, οι οποίες θα μπορούσαν να του είχαν επιφέρει ισόβια κάθειρξη.
BREAKING: Sean "Diddy" Combs is set to be released released from prison on May 8th, 2028 pic.twitter.com/Et6KA59FwO— Daily Loud (@DailyLoud) October 27, 2025
