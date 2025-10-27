Η Μουρ δήλωσε ότι ο Κρουζ ήταν αμήχανος κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του στο «A Few Good Men» λόγω της εγκυμοσύνης της
Η Μουρ δήλωσε ότι ο Κρουζ ήταν αμήχανος κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του στο «A Few Good Men» λόγω της εγκυμοσύνης της
Εγώ στην πραγματικότητα ένιωθα καλά, τόνισε η ηθοποιός που ήταν οκτώ μηνών έγκυος
Στη συμμετοχή της στην ταινία «A Few Good Men» ανέτρεξε η Ντέμι Μουρ, στην οποία συνεργάστηκε με τον Τομ Κρουζ. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε ότι ο συμπρωταγωνιστής της στο φιλμ του 1992 ένιωθε αμήχανα λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της.
Κατά τη διάρκεια Q&A στο Φεστιβάλ του New Yorker, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι ήταν περίπου οκτώ μηνών έγκυος στη —σήμερα 34χρονη— κόρη της, Σκάουτ, όταν έκανε για πρώτη φορά πρόβα με τον Τομ Κρουζ και τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ πριν από τα γυρίσματα.
«Νομίζω ότι ο Τομ ήταν αρκετά αμήχανος», είπε η Μουρ. «Εγώ στην πραγματικότητα ένιωθα καλά με αυτό. Κινούμουν, έτσι δεν είναι; Αλλά μπορούσα να καταλάβω ότι για εκείνον ήταν κάπως αμήχανο».
Η Μουρ υπέθεσε ότι ο Κρουζ ένιωθε άβολα επειδή τότε λίγες ηθοποιοί έκαναν παιδιά, λόγω της πίεσης που δεχόντουσαν στο να διαλέξουν ανάμεσα στο να είναι μητέρες και στο να έχουν καριέρα. «Είναι ένα από τα πολλά πράγματα που για μένα απλώς δεν είχαν νόημα», είπε για το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. «Κι έτσι το αμφισβήτησα λέγοντας: “Γιατί όχι; Γιατί να μην έχεις και τα δύο;”», τόνισε.
«Αλλά μαζί με αυτό, νομίζω, ήρθε και μεγάλη πίεση που άσκησα εγώ η ίδια στον εαυτό μου για να αποδείξω, κατά μία έννοια, ότι ήταν εφικτό», συνέχισε.
Η Μουρ αναγνώρισε ότι ήταν ιδιαίτερα αυστηρή με τον εαυτό της ως προς τη σιλουέτα της για την ταινία — στην οποία υποδυόταν μία δικηγόρο στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων του Ναυτικού — και άρχισε να γυμνάζεται ακόμα και πριν γεννήσει την πρώτη από τις τρεις κόρες της. «Επρόκειτο να φορέσω στρατιωτική στολή και πιθανόν το παράκανα από νωρίς, ξεκινώντας γυμναστική πριν καν γεννηθεί», σημείωσε.
«Την ημέρα που έσπασαν τα νερά μου έκανα πεζοπορία δυόμισι ωρών. Έκανα ποδηλασία 24 μιλίων και μετά χόρευα σε ένα reggae club — εξ ου και ήρθε δυόμισι εβδομάδες νωρίτερα», κατέληξε.
Κατά τη διάρκεια Q&A στο Φεστιβάλ του New Yorker, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, η σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι ήταν περίπου οκτώ μηνών έγκυος στη —σήμερα 34χρονη— κόρη της, Σκάουτ, όταν έκανε για πρώτη φορά πρόβα με τον Τομ Κρουζ και τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ πριν από τα γυρίσματα.
«Νομίζω ότι ο Τομ ήταν αρκετά αμήχανος», είπε η Μουρ. «Εγώ στην πραγματικότητα ένιωθα καλά με αυτό. Κινούμουν, έτσι δεν είναι; Αλλά μπορούσα να καταλάβω ότι για εκείνον ήταν κάπως αμήχανο».
Η Μουρ υπέθεσε ότι ο Κρουζ ένιωθε άβολα επειδή τότε λίγες ηθοποιοί έκαναν παιδιά, λόγω της πίεσης που δεχόντουσαν στο να διαλέξουν ανάμεσα στο να είναι μητέρες και στο να έχουν καριέρα. «Είναι ένα από τα πολλά πράγματα που για μένα απλώς δεν είχαν νόημα», είπε για το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. «Κι έτσι το αμφισβήτησα λέγοντας: “Γιατί όχι; Γιατί να μην έχεις και τα δύο;”», τόνισε.
Demi Moore says Tom Cruise was ‘embarrassed’ by her pregnancy during ‘A Few Good Men’ filming https://t.co/CfVeLsKQ0p pic.twitter.com/hCpF8hcNIa— Page Six (@PageSix) October 26, 2025
Η Μουρ αναγνώρισε ότι ήταν ιδιαίτερα αυστηρή με τον εαυτό της ως προς τη σιλουέτα της για την ταινία — στην οποία υποδυόταν μία δικηγόρο στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων του Ναυτικού — και άρχισε να γυμνάζεται ακόμα και πριν γεννήσει την πρώτη από τις τρεις κόρες της. «Επρόκειτο να φορέσω στρατιωτική στολή και πιθανόν το παράκανα από νωρίς, ξεκινώντας γυμναστική πριν καν γεννηθεί», σημείωσε.
«Την ημέρα που έσπασαν τα νερά μου έκανα πεζοπορία δυόμισι ωρών. Έκανα ποδηλασία 24 μιλίων και μετά χόρευα σε ένα reggae club — εξ ου και ήρθε δυόμισι εβδομάδες νωρίτερα», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα