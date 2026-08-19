Νεαρός στην Εύβοια έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων μετά από τροχαίο, δείτε βίντεο από το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Τροχαίο Ατύχημα Γκρεμός

Νεαρός στην Εύβοια έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων μετά από τροχαίο, δείτε βίντεο από το σημείο

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Αστυνομία

Νεαρός στην Εύβοια έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων μετά από τροχαίο, δείτε βίντεο από το σημείο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (19/8) στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 22χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε σημείο με γκρεμό στον παραλιακό δρόμο από τη Γλύφα προς τη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική ιστοσελίδα eviaonline.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 07:00, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο νεαρός οδηγός, στην προσπάθειά του να βγει από το όχημα, άνοιξε την πόρτα και έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων.

Δείτε βίντεο από το σημείο:



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, οι οποίες πραγματοποίησαν δύσκολη επιχείρηση για την ανάσυρσή του. Πέντε πυροσβέστες κατάφεραν να τον μεταφέρουν με φορείο στον δρόμο, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Ο 22χρονος είχε τις αισθήσεις του και έφερε τραύματα στο κεφάλι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

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Νεαρός στην Εύβοια έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων μετά από τροχαίο, δείτε βίντεο από το σημείο

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Αστυνομία.

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