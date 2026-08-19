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Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρμάρι: Νεκρός 43χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ
Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρμάρι: Νεκρός 43χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/8) στην περιοχή του Μαρμαρίου στο Δήμο Καρύστου όταν δυο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας eviaonline από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του ενός ΙΧ.
Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου, χωρίς τις αισθήσεις του όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας eviaonline από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του ενός ΙΧ.
Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου, χωρίς τις αισθήσεις του όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.
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