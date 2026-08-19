Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρμάρι: Νεκρός 43χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Μαρμάρι Κάρυστος

Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρμάρι: Νεκρός 43χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές

Θανατηφόρο τροχαίο στο Μαρμάρι: Νεκρός 43χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/8) στην περιοχή του Μαρμαρίου στο Δήμο Καρύστου όταν δυο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας eviaonline από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του ενός ΙΧ.

Ο 43χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου, χωρίς τις αισθήσεις του όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

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