Ο Μάθιου Μοντίν αναλαμβάνει την παραγωγή ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία του «Full Metal Jacket»
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης συνυπογράφει την παραγωγή του «A Modern Art Masterpiece: The Untold Story of Full Metal Jacket», που αποκαλύπτει την άγνωστη ιστορία πίσω από την ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ
Την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «A Modern Art Masterpiece: The Untold Story of Full Metal Jacket» ανέλαβε ο Μάθιου Μοντίν.
Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκαν σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, με νέες φωτογραφίες από το πλατό να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Το φιλμ, μια παραγωγή των Cinco Dedos Peliculas και SuperCloud Studios, επιχειρεί να φωτίσει τη δημιουργική διαδικασία πίσω από την εμβληματική ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Full Metal Jacket», που καταγράφει με ωμό ρεαλισμό τη φρίκη του πολέμου του Βιετνάμ.
Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Μάθιου Μοντίν, συμμετέχει στην παραγωγή του νέου ντοκιμαντέρ μέσω της δικής του εταιρείας, Cinco Dedos. Το έργο, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Στίβεν Ριγκ, αξιοποιεί σπάνιο υλικό, όπως ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις του Κιούμπρικ από τη δεκαετία του 1980, οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των προβών στα Pinewood Studios. Παράλληλα, περιλαμβάνονται περισσότερες από 30 συνεντεύξεις συνεργατών του σκηνοθέτη, ανάμεσά τους οι Μοντίν, Βίνσεντ Ντ’ Ονόφριο και Άρλις Χάουαρντ.
Αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ, ο Στίβεν Ριγκ δήλωσε: «Η δημιουργία του "Full Metal Jacket" έχει περιβληθεί από μύθους και μυστήριο. Μέσα από τις φωνές όσων ήταν εκεί και τα ίδια τα λόγια του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, η ταινία μας αφηγείται επιτέλους ολόκληρη την ιστορία. Δεν πρόκειται απλώς για μια αναδρομή. Είναι ένα καθηλωτικό ταξίδι πίσω στη δεκαετία του 1980, με αναδημιουργία της ατμόσφαιρας και της έντασης της ζωής στο πλατό. Το "Full Metal Jacket" παραμένει μια από τις πιο διαχρονικές πολεμικές ταινίες του 20ού αιώνα και αυτό το ντοκιμαντέρ προσφέρει μια νέα πτυχή της δημιουργικής διαδικασίας του Κιούμπρικ και των σημαντικών ανθρώπων που βοήθησαν να υλοποιηθεί το όραμά του».
Το «Full Metal Jacket» αποτέλεσε τη δωδέκατη και προτελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, την οποία συνυπέγραψε σεναριακά μαζί με τους Μάικλ Χερ και Γκούσταβ Χάσφορντ. Το φιλμ εξετάζει τη βιαιότητα και τον ψυχολογικό αντίκτυπο του πολέμου του Βιετνάμ, ακολουθώντας μια διμοιρία Αμερικανών πεζοναυτών από την εκπαίδευσή τους στα στρατόπεδα μέχρι την αιματηρή πραγματικότητα του μετώπου.
Matthew Modine Producing Documentary On The Making Of Stanley Kubrick’s Vietnam War Epic ‘Full Metal Jacket’; New BTS Images Revealed https://t.co/SoMs7yZbwn— Deadline (@DEADLINE) October 23, 2025
