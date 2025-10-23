Γιώργος Χρανιώτης: «Πέρασα την περίοδο των καταχρήσεων, αλλά δεν εθίστηκα ποτέ σε τίποτα»
Γιώργος Χρανιώτης: «Πέρασα την περίοδο των καταχρήσεων, αλλά δεν εθίστηκα ποτέ σε τίποτα»
Δεν ξέρω καθόλου τι θα πω στο παιδί μου αν μια μέρα με ρωτήσει γι’ αυτά, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για μια πτυχή της ζωής του που μέχρι σήμερα παρέμενε σχετικά αθέατη, μίλησε ο Γιώργος Χρανιώτης. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο των καταχρήσεων που βίωσε στο παρελθόν, μιλώντας για τα προσωπικά του βιώματα, τις επιλογές του και το πώς κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο χωρίς να εθιστεί σε τίποτα.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο Γιώργος Χρανιώτης δήλωσε αρχικά: «Το έχω περάσει όλο το θέμα των καταχρήσεων χωρίς όμως να με δυσκολέψει καθόλου. Ποτέ δεν εθίστηκα σε τίποτα. Ίσως στο rock ‘n’ roll να είμαι εθισμένος περισσότερο ακόμα και τώρα, δηλαδή θα ακούσω μουσική στο σπίτι μου. Δεν νομίζω όμως ότι εθίστηκα ούτε στην ερωτική συνεύρεση, ούτε στα ναρκωτικά, αλλά ήταν πράγματα που, ναι, έπρεπε να πειραματιστώ στη ζωή μου».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για το ενδεχόμενο να χρειαστεί κάποια στιγμή να μιλήσει στο παιδί του για αυτές τις εμπειρίες, παραδέχτηκε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη πώς θα το διαχειριστεί. «Δεν ξέρω καθόλου τι θα πω στο παιδί μου αν μια μέρα με ρωτήσει γι’ αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο, σε ανθρώπους που αγαπάς, πρέπει να φροντίσεις να τους πεις όλη την αλήθεια. Σίγουρα δεν το ξέρω αυτό, ακόμα», σημείωσε.
Στη συνέχεια εξήγησε πως στο παρελθόν έχει υπάρξει ειλικρινής με ανθρώπους που αγαπά, αν και κάποιες φορές έχει επιλέξει να μην αποκαλύψει τα πάντα. «Στο παρελθόν έχω πει σε ανθρώπους που αγαπάω αυτό που έχει συμβεί, αλλά επίσης το έχω αποφύγει. Νομίζω πως εξαρτάται από τα αυτιά του άλλου. Εξαρτάται πόσο θα πιστέψω εγώ ότι είναι εκπαιδευμένα τα αυτιά του ανθρώπου που θα με ακούσει», είπε κλείνοντας.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο Γιώργος Χρανιώτης δήλωσε αρχικά: «Το έχω περάσει όλο το θέμα των καταχρήσεων χωρίς όμως να με δυσκολέψει καθόλου. Ποτέ δεν εθίστηκα σε τίποτα. Ίσως στο rock ‘n’ roll να είμαι εθισμένος περισσότερο ακόμα και τώρα, δηλαδή θα ακούσω μουσική στο σπίτι μου. Δεν νομίζω όμως ότι εθίστηκα ούτε στην ερωτική συνεύρεση, ούτε στα ναρκωτικά, αλλά ήταν πράγματα που, ναι, έπρεπε να πειραματιστώ στη ζωή μου».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για το ενδεχόμενο να χρειαστεί κάποια στιγμή να μιλήσει στο παιδί του για αυτές τις εμπειρίες, παραδέχτηκε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη πώς θα το διαχειριστεί. «Δεν ξέρω καθόλου τι θα πω στο παιδί μου αν μια μέρα με ρωτήσει γι’ αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο, σε ανθρώπους που αγαπάς, πρέπει να φροντίσεις να τους πεις όλη την αλήθεια. Σίγουρα δεν το ξέρω αυτό, ακόμα», σημείωσε.
Στη συνέχεια εξήγησε πως στο παρελθόν έχει υπάρξει ειλικρινής με ανθρώπους που αγαπά, αν και κάποιες φορές έχει επιλέξει να μην αποκαλύψει τα πάντα. «Στο παρελθόν έχω πει σε ανθρώπους που αγαπάω αυτό που έχει συμβεί, αλλά επίσης το έχω αποφύγει. Νομίζω πως εξαρτάται από τα αυτιά του άλλου. Εξαρτάται πόσο θα πιστέψω εγώ ότι είναι εκπαιδευμένα τα αυτιά του ανθρώπου που θα με ακούσει», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Νέες απειλές Τραμπ για χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα - Έχουμε 5.000 αντιαεροποπορικούς πυραύλους, απαντά ο Μαδούρο
Άστατος καιρός με καταιγίδες και βροχές σήμερα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, νέα επιδείνωση την Τρίτη
Βίντεο που ραγίζει καρδιές: Ο βουβός φόρος τιμής για τη δωρεά οργάνων από 18χρονη τσιρλίντερ που πυροβολήθηκε από 27χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα