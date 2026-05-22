Jupiler Pro League: Με ηγέτη τον Τζόλη η Κλαμπ Μπριζ ξανά στο «θρόνο» του Βελγίου
Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ είχε γκολ και ασίστ στο 2-2 με τη Μαλίν, οδηγώντας την ομάδα του Ιβάν Λέκο στον 20ό τίτλο της ιστορίας της
Με... διάλειμμα ενός έτους, η Κλαμπ Μπριζ επανήλθε στον «θρόνο» της Jupiler Pro League. Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των playoffs (9η) οι «μαυρομπλέ» ήθελαν νίκη επί της «αδιάφορης» βαθμολογικά, Μαλίν, έτσι ώστε να μην τους ενδιαφέρει τι θα γινόταν στο ματς της έτερης διεκδικήτριας και μέχρι απόψε κατόχου του τίτλου, Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ στην έδρα της Γάνδης.
Με απόλυτο ηγέτη τον Χρήστο Τζόλη (γκολ και ασίστ) η ομάδα του Ιβάν Λέκο αναδείχθηκε μεν ισόπαλη με σκορ 2-2 στο Μέχελεν, όμως, δε, την ίδια ώρα η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ έμενε στο 0-0 στο «σπίτι» της Γάνδης. Η διαφορά των δύο πρωτοπόρων παρέμεινε στο +4 με την Μπριζ να κατακτά και μαθηματικά για 20ή φορά στην Ιστορία της το πρωτάθλημα στο Βέλγιο.
Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ ήταν σε ένα ακόμη ματς των playoffs μακράν ο κορυφαίος των νικητών. Άνοιξε το σκορ στο 17' από ασίστ του Τρεσόντι, ενώ στο 51' οι ρόλοι αντιστράφηκαν με τον 25χρονο άσσο να δίνει την τελική πάσα στον 21χρονο Γερμανό επιθετικό για το 2-1.
Ο Τζόλης, πλέον, σ' αυτά τα 9 ματς του μίνι πρωταθλήματος έφτασε τα 7 γκολ και τις 9 ασίστ, πραγματοποιώντας μία ακόμη εμφάνιση... μεταγραφής.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες στα Playoffs του βελγικού πρωταθλήματος έχουν ως εξής:
PlayOffs Τίτλου
Άντερλεχτ - Σεντ Τρουίντεν 3-1
Μαλίν - Κλαμπ Μπριζ 2-2
Γάνδη - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 39 αγώνες)
Henüz 24 yaşındaki Yunan futbolcu Christos Tzolis Club Brugge forması ile bu sezon 21 gol 28 asistlik performans sergiledi.— Kanarya Sports (@kanaryasports) May 21, 2026
⭐️ The stars have aligned ⭐️— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 21, 2026
’25-’26 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 🏆 pic.twitter.com/L5B5JWzlQH
Κλαμπ Μπριζ 54 -Πρωταθλήτρια --Champions League
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 50 -Champions League (προκρ.)
Σεντ Τρουίντεν 40 -Europa League (προκρ.)
Άντερλεχτ 33 -Europa League (προκρ.)
Μαλίν 29
Γάνδη 29
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες στα Playoffs του βελγικού πρωταθλήματος για το Conference League έχουν ως εξής:
PlayOffs για το Conference League
Σαρλερουά-Λέουβεν 1-1
Γκενκ-Αντβέρπ 0-0
Βέστερλο-Σταντάρ Λιέγης 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 39 αγώνες)
Σταντάρ Λιέγης 37
Γκενκ 35
Βέστερλο 33
Σαρλερουά 31
Αντβέρπ 28
Λέουβεν 23
