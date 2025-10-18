Γιώργος Κιμούλης: Έχουν συνηθίσει κάποιοι να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ
Για τη ζωή, τη μοναξιά, την πατρότητα, τη δημόσια εικόνα, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται πλέον τον χρόνο που περνά μίλησε ο Γιώργος Κιμούλης. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε για την απομόνωση των ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία, τονίζοντας πως κατ' αυτόν, αυτό αποτελεί κι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Γιώργος Κιμούλης σχολίασε αρχικά: «Πλέον έχουμε μετατρέψει τη μοναξιά σε μοναχικότητα. Αυτό για μένα είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος».
Για τη σχέση με την κόρη του και τον ρόλο του ως πατέρα, αποκάλυψε: «Η τελευταία φορά που με συμβουλεύτηκε η κόρη μου ήταν χθες, αλλά δεν μπορώ να σας το πω, ήταν για θέμα δουλειάς. Καταλαβαίνεις πια πότε μια ερώτηση που σου γίνεται κινείται όντως στον χώρο της απορίας ή αν απλώς επιζητά την επιβεβαίωση. Εκεί πρέπει να στηρίξεις την απόφαση, ακόμα κι αν ξέρεις ότι είναι καταστροφική, να το καταλάβει μόνος του ο άλλος».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αναγνωρισιμότητα και την εικόνα του προς τα έξω. «Όταν κάποιος είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος σε έναν χώρο, το επίθετό του δεν περιγράφει αυτό που ακριβώς είναι ο ίδιος. Το επίθετο του καθενός είναι το σύνολο των γνωμών που έχει ο κόσμος για κάποιον. Παλιότερα ίσως να γκούκλαρα το όνομά μου, τώρα πια το θεωρώ χαοτικό. Από μία ηλικία κι έπειτα, τα αρνητικά που ακούς έχουν την ίδια βαρύτητα με τα θετικά, όταν και τα δύο δεν είναι αληθινά. Αδιαφορείς», σημείωσε.
Έπειτα πρόσθεσε: «Το πιο επικίνδυνο απ’ όλα είναι να μην σε αναγκάσει η ανοχή των άλλων στη χυδαιότητα να γίνεις κι εσύ χυδαίος», ενώ μιλώντας για τη γονεϊκότητα, ο Γιώργος Κιμούλης υπήρξε απολύτως ειλικρινής: «Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις μαζί με το παιδί σου, πρέπει να το αποδεχτείς αυτό. Δεν υπάρχει σχολείο γονέων. Φίλος δεν μπορείς να είσαι με το παιδί σου, όχι επειδή εσύ είσαι κάτι ανώτερο, αλλά γιατί η διαφορά ηλικίας δημιουργεί μία απόσταση. Τα παιδιά δεν ακούν αυτό που τους λέμε αλλά αυτό που τους κρύβουμε, γιατί αυτό έχει μια γοητεία για εκείνα. Δεν θα ήθελα να κάνω άλλο παιδί και να λένε ότι το πηγαίνει στο σχολείο ο… παππούς του».
Ο ηθοποιός τοποθετήθηκε και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το τι έχει αξία και τι όχι. «Ο σύγχρονος κόσμος πιστεύει ότι με το να εκφράζεται δημόσια στα social media αντιδρά στην πίεση που δέχεται. Έχουν συνηθίσει κάποιοι να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ. Νομίζουμε ότι η δημόσια γνώμη μας έχει αξία, αλλά την ώρα που πληκτρολογείς, αν σηκώσεις το κεφάλι σου, θα δεις ότι είσαι μόνος στο δωμάτιο. Οι λέξεις μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα σε έναν άνθρωπο. Από την άλλη, είναι λάθος να φοβόμαστε να μιλήσουμε, για να μην θεωρήσουν οι άλλοι ότι εγκληματούμε. Κάποιες φορές έχω σκεφτεί και πέντε φορές πριν μιλήσω δημόσια», είπε.
Κλείνοντας, συμπλήρωσε: «Στα 70 σκέφτομαι ότι ο περισσότερος χρόνος έχει περάσει. Το σώμα μου θυμίζει ότι δεν μπορώ να κάνω πια πολλά πράγματα».
