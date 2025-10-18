Γιώργος Κιμούλης: Έχουν συνηθίσει κάποιοι να ζουν με 400-500 likes, όπως άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν με 400-500 ευρώ

Νομίζουμε ότι η δημόσια γνώμη μας έχει αξία, αλλά την ώρα που πληκτρολογείς, αν σηκώσεις το κεφάλι σου, θα δεις ότι είσαι μόνος στο δωμάτιο, ανέφερε χαρακτηριστικά