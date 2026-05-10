Ο Όσκαρ Άιζακ του «Frankenstein» σε ρόλο ηθοποιού και παραγωγού σε σειρά στο Λας Βέγκας μαζί με τον Μάρτιν Σκορσέζε
Επίσημα εντάχθηκε ο Όσκαρ Άιζακ στο καστ άτιτλης δραματικής σειράς για το Λας Βέγκας, σε παραγωγή του Μάρτιν Σκορσέζε.

Η σειρά του Netflix, η οποία εξερευνά τη βιομηχανία των σύγχρονων καζίνο του Λας Βέγκας, αποτελεί τον πρώτο μεγάλο τίτλο στο πλαίσιο μιας νέας δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του streamer και της παραγωγής Mad Gene του Άιζακ.



Στη δημιουργική σύνθεση επικεφαλής είναι οι υπεύθυνοι παραγωγής Μπράιαν Κόπελμαν και Ντέιβιντ Λέβιεν. Γνωστό για το έργο του στα Billions και Super Pumped, το δίδυμο χειρίζεται τα καθήκοντα σεναρίου και εκτελεστικής παραγωγής για τη σεζόν των οκτώ επεισοδίων.

Η αφήγηση επικεντρώνεται στον χαρακτήρα του Άιζακ, Ρόμπερτ «Μπόμπι Ρεντ» Ρέντμαν, πρόεδρο καζίνο που αναγκάζεται να κάνει ελιγμούς υψηλού κινδύνου για να υπερασπιστεί την περιοχή του σε μια εκσυγχρονισμένη, επικίνδυνη εκδοχή της πόλης.

Οι προδιαγραφές παραγωγής ενισχύονται περαιτέρω από τον σκηνοθέτη Τζ.Σ. Τσάντορ, ο οποίος έχει επιλεγεί για να σκηνοθετήσει τα δύο πρώτα επεισόδια. Ο Τσάντορ εντάσσεται επίσης στο δυναμικό των εκτελεστικών παραγωγών, το οποίο περιλαμβάνει τον Σκορσέζε μέσω της Sikelia Productions, τη Τζούλι Γιορν και τον Ρικ Γιορν για την Expanded Media, τον Πολ Σιφ και τη Μπεθ Σάκτερ.

