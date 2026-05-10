Αγωγή $15 εκατ. της Ντούα Λίπα στη Samsung επειδή χρησιμοποίησαν το πρόσωπό της για να διαφημίσουν τηλεοράσεις
Η εταιρεία φέρεται να τοποθέτησε φωτογραφία της τραγουδίστριας στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων από πέρυσι, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει το προϊόν
Αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατέθεσε η Ντούα Λίπα κατά της Samsung, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε το πρόσωπό της για την προώθηση τηλεοράσεων χωρίς τη συγκατάθεσή της.
Σύμφωνα το Variety, η αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου στις ΗΠΑ, αναφέρει πως η εταιρεία φέρεται να τοποθέτησε φωτογραφία της τραγουδίστριας στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων από πέρυσι, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει το προϊόν.
Η Ντούα Λίπα υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία γνώση ή έλεγχο για τη χρήση της εικόνας της, ενώ, όπως αναφέρεται, ουδέποτε θα έδινε τη συγκατάθεσή της για μια τέτοια καμπάνια.
Στην αγωγή γίνεται λόγος για «αυθαίρετη και αδιάφορη στάση» από πλευράς της εταιρείας, καθώς, όπως υποστηρίζει η πλευρά της τραγουδίστριας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να σταματήσει η χρήση της φωτογραφίας.
Η αγωγή επισημαίνει ότι η Samsung επωφελήθηκε οικονομικά από την εντύπωση πως η Ντούα Λίπα προωθεί τα προϊόντα της, κάτι που δεν ισχύει.
Η επίμαχη φωτογραφία, σύμφωνα με την τραγουδίστρια, τραβήχτηκε στα παρασκήνια του Austin City Limits Festival το 2024, με την ίδια να διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα. Στο δικόγραφο περιλαμβάνονται επιπλέον και σχόλια χρηστών στα social media, τα οποία, όπως υποστηρίζεται, αποδεικνύουν ότι η παρουσία της στη συσκευασία επηρέασε καταναλωτές να αγοράσουν τις συγκεκριμένες τηλεοράσεις.
Η πλευρά της τραγουδίστριας κάνει λόγο για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση του δικαιώματος δημοσιότητας, καθώς και για παραπλανητική εμπορική πρακτική. Η υπόθεση εκδικάζεται στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια, ενώ μέχρι στιγμής η Samsung δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Dua Lipa has filed a $15 million lawsuit against Samsung for allegedly using her likeness without permission to sell TVs. (Via Variety) pic.twitter.com/HfdqtNSbME— Pop Tingz (@PopTingz) May 10, 2026
