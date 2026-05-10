Αγωγή $15 εκατ. της Ντούα Λίπα στη Samsung επειδή χρησιμοποίησαν το πρόσωπό της για να διαφημίσουν τηλεοράσεις
GALA
Ντούα Λίπα Αγωγή Samsung

Αγωγή $15 εκατ. της Ντούα Λίπα στη Samsung επειδή χρησιμοποίησαν το πρόσωπό της για να διαφημίσουν τηλεοράσεις

Η εταιρεία φέρεται να τοποθέτησε φωτογραφία της τραγουδίστριας στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων από πέρυσι, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει το προϊόν

Αγωγή $15 εκατ. της Ντούα Λίπα στη Samsung επειδή χρησιμοποίησαν το πρόσωπό της για να διαφημίσουν τηλεοράσεις
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ
Αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατέθεσε η Ντούα Λίπα κατά της Samsung, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε το πρόσωπό της για την προώθηση τηλεοράσεων χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Σύμφωνα το Variety, η αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου στις ΗΠΑ, αναφέρει πως η εταιρεία φέρεται να τοποθέτησε φωτογραφία της τραγουδίστριας στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων από πέρυσι, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει το προϊόν.

Η Ντούα Λίπα υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία γνώση ή έλεγχο για τη χρήση της εικόνας της, ενώ, όπως αναφέρεται, ουδέποτε θα έδινε τη συγκατάθεσή της για μια τέτοια καμπάνια.



Στην αγωγή γίνεται λόγος για «αυθαίρετη και αδιάφορη στάση» από πλευράς της εταιρείας, καθώς, όπως υποστηρίζει η πλευρά της τραγουδίστριας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να σταματήσει η χρήση της φωτογραφίας.

Η αγωγή επισημαίνει ότι η Samsung επωφελήθηκε οικονομικά από την εντύπωση πως η Ντούα Λίπα προωθεί τα προϊόντα της, κάτι που δεν ισχύει.

Η επίμαχη φωτογραφία, σύμφωνα με την τραγουδίστρια, τραβήχτηκε στα παρασκήνια του Austin City Limits Festival το 2024, με την ίδια να διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα. Στο δικόγραφο περιλαμβάνονται επιπλέον και σχόλια χρηστών στα social media, τα οποία, όπως υποστηρίζεται, αποδεικνύουν ότι η παρουσία της στη συσκευασία επηρέασε καταναλωτές να αγοράσουν τις συγκεκριμένες τηλεοράσεις.

Κλείσιμο
Η πλευρά της τραγουδίστριας κάνει λόγο για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση του δικαιώματος δημοσιότητας, καθώς και για παραπλανητική εμπορική πρακτική. Η υπόθεση εκδικάζεται στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια, ενώ μέχρι στιγμής η Samsung δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
31 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης