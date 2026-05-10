Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς τσακώθηκε με ποδηλάτη στη μέση του δρόμου, δείτε βίντεο
«Μου κάνεις λεκτική επίθεση», φώναζε ο ηθοποιός ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί γύρω τους

Σε τσακωμό με ποδηλάτη ενεπλάκη ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στο Λονδίνο, όταν κατηγορήθηκε ότι παραβίασε κόκκινο φανάρι ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου, με τον πρωταγωνιστή του «Sherlock» να έρχεται αντιμέτωπος με έναν άλλο ποδηλάτη, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επανειλημμένα, με εκείνον να το αρνείται.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, ο άνδρας που φορά κόκκινο παντελόνι και μάσκα είπε στον ηθοποιό: «Είσαι παρανοϊκός, λες ψέματα. Ήμουν πίσω σου όλη την ώρα», με εκείνον να του απαντά εκνευρισμένος: «Φίλε, μου επιτέθηκες λεκτικά».

Δείτε το βίντεο



Οι τόνοι δεν άργησαν να ανέβουν,  με τον ποδηλάτη να λέει ειρωνικά στον Κάμπερμπατς: «Ω, όχι, έκανα λεκτική επίθεση στον άνθρωπο που παραβίασε επανειλημμένα τον νόμο».

Ο ηθοποιός συνέχισε να κατηγορεί τον ποδηλάτη για λεκτική επίθεση, ενώ παραδέχτηκε ότι πέρασε με κόκκινο μία φορά, διαψεύδοντας όμως ότι παραβίασε πολλαπλά φανάρια, όπως του καταλογιζόταν.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο  Κάμπερμπατς φέρεται να πέρασε με το ποδήλατό του από κόκκινο φανάρι στη λωρίδα ποδηλάτων, με τον δεύτερο ποδηλάτη να τον ακολουθεί και να τον αντιμετωπίζει λίγο αργότερα: «Ήταν τρελό. Φώναζαν ο ένας στον άλλον ξανά και ξανά και είχαν μπλοκάρει τον ποδηλατόδρομο. Ο άλλος ποδηλάτης έμοιαζε με κάποιον αυτόκλητο τιμωρό και σοκαρίστηκε όταν κατάλαβε ότι είχε απέναντί του τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, αλλά δεν υποχώρησε καθόλου», είπε σύμφωνα με την Daily Mail.

Η αντιπαράθεση διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, προκαλώντας την έκπληξη περαστικών και θαυμαστών που παρακολουθούσαν τη σκηνή.

Παρά την ένταση, ο ηθοποιός φέρεται να διατήρησε την ψυχραιμία του στο τέλος, καθώς σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι μάρτυρες, φωτογραφήθηκε με νεαρούς θαυμαστές που τον πλησίασαν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κάμπερμπατς εμπλέκεται σε περιστατικό με ποδηλάτη, καθώς το 2019 είχε σημειωθεί σύγκρουση με αυτοκίνητό του, κατά την οποία ο άλλος οδηγός φέρεται να τον χαστούκισε πριν αντιληφθεί ποιος είναι. Ο ηθοποιός βοήθησε τον τραυματισμένο ποδηλάτη, προσφέροντάς του νερό και μεταφορά σε ιατρικό κέντρο, χωρίς να προχωρήσει σε μήνυση.
