Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς τσακώθηκε με ποδηλάτη στη μέση του δρόμου, δείτε βίντεο
«Μου κάνεις λεκτική επίθεση», φώναζε ο ηθοποιός ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί γύρω τους
Σε τσακωμό με ποδηλάτη ενεπλάκη ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στο Λονδίνο, όταν κατηγορήθηκε ότι παραβίασε κόκκινο φανάρι ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου, με τον πρωταγωνιστή του «Sherlock» να έρχεται αντιμέτωπος με έναν άλλο ποδηλάτη, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επανειλημμένα, με εκείνον να το αρνείται.
Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, ο άνδρας που φορά κόκκινο παντελόνι και μάσκα είπε στον ηθοποιό: «Είσαι παρανοϊκός, λες ψέματα. Ήμουν πίσω σου όλη την ώρα», με εκείνον να του απαντά εκνευρισμένος: «Φίλε, μου επιτέθηκες λεκτικά».
Οι τόνοι δεν άργησαν να ανέβουν, με τον ποδηλάτη να λέει ειρωνικά στον Κάμπερμπατς: «Ω, όχι, έκανα λεκτική επίθεση στον άνθρωπο που παραβίασε επανειλημμένα τον νόμο».
Ο ηθοποιός συνέχισε να κατηγορεί τον ποδηλάτη για λεκτική επίθεση, ενώ παραδέχτηκε ότι πέρασε με κόκκινο μία φορά, διαψεύδοντας όμως ότι παραβίασε πολλαπλά φανάρια, όπως του καταλογιζόταν.
Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο Κάμπερμπατς φέρεται να πέρασε με το ποδήλατό του από κόκκινο φανάρι στη λωρίδα ποδηλάτων, με τον δεύτερο ποδηλάτη να τον ακολουθεί και να τον αντιμετωπίζει λίγο αργότερα: «Ήταν τρελό. Φώναζαν ο ένας στον άλλον ξανά και ξανά και είχαν μπλοκάρει τον ποδηλατόδρομο. Ο άλλος ποδηλάτης έμοιαζε με κάποιον αυτόκλητο τιμωρό και σοκαρίστηκε όταν κατάλαβε ότι είχε απέναντί του τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, αλλά δεν υποχώρησε καθόλου», είπε σύμφωνα με την Daily Mail.
Η αντιπαράθεση διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, προκαλώντας την έκπληξη περαστικών και θαυμαστών που παρακολουθούσαν τη σκηνή.
Παρά την ένταση, ο ηθοποιός φέρεται να διατήρησε την ψυχραιμία του στο τέλος, καθώς σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι μάρτυρες, φωτογραφήθηκε με νεαρούς θαυμαστές που τον πλησίασαν.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κάμπερμπατς εμπλέκεται σε περιστατικό με ποδηλάτη, καθώς το 2019 είχε σημειωθεί σύγκρουση με αυτοκίνητό του, κατά την οποία ο άλλος οδηγός φέρεται να τον χαστούκισε πριν αντιληφθεί ποιος είναι. Ο ηθοποιός βοήθησε τον τραυματισμένο ποδηλάτη, προσφέροντάς του νερό και μεταφορά σε ιατρικό κέντρο, χωρίς να προχωρήσει σε μήνυση.
Benedict Cumberbatch erupts in blazing row with cyclist who slams him as 'deluded' pic.twitter.com/hHiu6ehyzc— The Sun (@TheSun) May 10, 2026
