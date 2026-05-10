Έγκυος η Αντζελίνα Χαλντέντα του «Bachelor»: Σε περιμένουμε μικρό μας θαύμα
Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι αποκάλυψε το φύλο του μωρού με βίντεο από το gender reveal πάρτι που έκανε με τον σύντροφό της

Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η Αντζελίνα Χαλντέντα που συμμετείχε στο «The Bachelor», η οποία δήλωσε πως περιμένει με ανυπομονησία το μικρό της θαύμα.

Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι έκανε γνωστή την είδηση μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, δείχνοντας τη στιγμή που έμαθε για την εγκυμοσύνη, τις επισκέψεις της στον γιατρό και τους υπέρηχους του μωρού, καθώς και τις τρυφερές αγκαλιές με τον σύντροφό της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αντζελίνα Χαλντέντα έγραψε: «Η πιο γλυκιά αρχή του "για πάντα" μας. Σε περιμένουμε μικρό μας θαύμα. Μπαμπάς και Μαμά».

Δείτε το βίντεο

@antzelina_haldeda_ Η πιο γλυκιά αρχή του «για πάντα» μας! ✨ Σε περιμένουμε μικρό μας θαύμα. 🩵🩷 Μπαμπάς και Μαμά 🩷🩵 #babyloanding #parents #fy #mpesfy #newchapter ♬ som original - gigica

Η πρώην παίκτρια του Bachelor δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο στο προφίλ της, από το gender reveal πάρτι που έκανε με τον σύντροφό της, με το οποίο αποκάλυψε πως περιμένει αγοράκι.

Η Αντζελίνα Χαλντέντα σημείωσε στην ανάρτηση: «Σε περιμένουμε πως και πως μικρό μου αντράκι. Ο μπαμπάς ήδη κλείνει εισιτήρια για το γήπεδο. Η μαμά είναι έτοιμη να ερωτευτεί για δεύτερη φορά στη ζωή της».

@antzelina_haldeda_ Σε περιμένουμε πως και πως μικρό μου αντράκι! ✨🩵 Ο μπαμπάς ήδη κλείνει εισιτήρια για το γήπεδο 😅 Η μαμά είναι έτοιμη να ερωτευτεί για δεύτερη φορά στη ζωή της. #babyloanding #babyboy #genderreveal #comingsoon #mpesfy ♬ som original - rick
