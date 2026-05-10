Οι συγκινητικές αναρτήσεις των επωνύμων για τη Γιορτή της Μητέρας: Η μητρότητα δεν είναι οι τέλειες στιγμές, είναι εκείνα τα μικρά «είμαι εδώ» κάθε μέρα
Από την Ελένη Μενεγάκη και την Ιωάννα Τούνη μέχρι την Ελένη Φουρέιρα και την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Το Instagram «πλημμύρισε» τρυφερά λόγια και φωτογραφίες
Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, τα social media πλημμύρισαν την Κυριακή 10 Μαΐου από τρυφερές αναρτήσεις επωνύμων, που μοιράστηκαν προσωπικές στιγμές και συναισθήματα. Από φωτογραφίες με φουσκωμένες κοιλίτσες μέχρι αγκαλιές με τα παιδιά τους, οι διάσημοι τίμησαν τη μητρότητα με λόγια γεμάτα συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.
Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τα σχολικά χρόνια των παιδιών της και δήλωσε πως για εκείνη η δική της μαμά ήταν το πρώτο της καταφύγιο: «Είμαι η Ελένη η κόρη της μαμάς μου και η μαμά του Αγγέλου, της Λάουρας, της Βαλεριας και της Μαρίνας. Η δική μου μαμά ήταν το πρώτο μου καταφύγιο, η αγκαλιά που με έμαθε τι σημαίνει αγάπη χωρίς όρους. Και τώρα, μέσα από τα μάτια των τεσσάρων παιδιών μου, καταλαβαίνω ακόμα πιο βαθιά όλα όσα μου έδωσε χωρίς να ζητήσει ποτέ τίποτα πίσω. Δίνεις κομμάτια της ψυχής σου κάθε μέρα και γεμίζεις ξανά μ' ένα... μαμά. Σήμερα λοιπόν κρατώ μέσα μου ευγνωμοσύνη… για τη μαμά που με μεγάλωσε και για τα τέσσερα παιδιά που με έκαναν μαμά», έγραψε.
Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε φωτογραφία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, φορώντας ένα μαύρο κορμάκι και σημείωσε: «Χρόνια πολλά στις μαμάδες που κάθε μέρα ισορροπούν ανάμεσα σε ανιδιοτελή αγάπη, δουλειά και ευθύνες… Στις γυναίκες που πολλές φορές ξεχνούν τον εαυτό τους για όλους τους άλλους. Γιατί το πιο δύσκολο δεν είναι μόνο να είσαι μαμά… Είναι να συνεχίζεις να είσαι και γυναίκα ταυτόχρονα. Σήμερα λοιπόν, χρόνια πολλά όχι μόνο στις μαμάδες, αλλά στις γυναίκες που παλεύουν κάθε μέρα να είναι ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Χρόνια πολλά συμπεθέρες μου υπέροχες».
Η Χριστίνα Μπόμπα με μία φωτογραφία κατά την οποία κοιμόταν κρατώντας στην αγκαλιά της τη μία της κόρη, ενώ δίπλα της είχε τη δεύτερη, ευχήθηκε σε όλες τις μαμάδες γράφοντας: «Το κέντρο του κόσμου μου… εσείς. Μερικών ημερών τότε… από την πρώτη στιγμή όλος μου ο κόσμος. Κάθε μέρα δίπλα σας είναι ευλογία. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες».
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου τίμησε τη δική της μητέρα με μία φωτογραφία που την κρατά στην αγκαλιά της. «Η μαμά μου. Η προσωποποίηση της δύναμης. Το στήριγμα όλης της οικογένειας. Χρόνια πολλά μάνα μου. Σ´αγαπάω και όσο περνάνε τα χρόνια σε καταλαβαίνω όλο και περισσότερο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Η αγάπη που νιώθουμε για τα παιδιά μας μπορεί να φωτίσει τον κόσμο όλο», έγραψε.
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τη σειρά της, δήλωσε με την ανάρτησή της πως μέσα από τη μητέρα της έμαθε τι σημαίνει αγάπη και πως όταν απέκτησε η ίδια παιδιά, κατάλαβε πόσο μπορεί να μεγαλώσει: «Η μητέρα μου μου έμαθε την αγάπη. Τα παιδιά μου μου έδειξαν πόσο απέραντη μπορεί να γίνει. Άλλωστε η μητρότητα δεν είναι οι τέλειες στιγμές. Είναι εκείνα τα μικρά “είμαι εδώ” κάθε μέρα», σημείωσε.
Η Έλενα Τσαβαλιά ανέβασε φωτογραφία με τον γιο της και τόνισε πως είναι όλος ο κόσμος της: «Σ’ ευχαριστώ γι’ αυτήν τη μέρα. Σ’ ευχαριστώ για κάθε μέρα. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Σε λατρεύω γιε μου».
Η Μιμή Ντενίση πόζαρε αγκαλιά με την κόρη της και μίλησε για όλες τις μαμάδες που θαυμάζει: «Μέρα αγάπης για εμάς τις μαμάδες και τα παιδιά μας. Μέρα μνήμης για τις μαμάδες που έφυγαν και μας προστατεύουν από ψηλά. Η πιο ιερή σχέση η μεγαλύτερη αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλες. Σας αγαπώ και σας θαυμάζω για τον αγώνα που κάνετε για τα παιδιά σας. Ειδικά όσες τα μεγαλώνετε μόνες σας. Χρόνια μας πολλά», έγραψε.
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε ένα βίντεο όπου προσπαθούσε να κοιμίσει τον γιο της και αναφέρθηκε στη στιγμή που του φώναξε για πρώτη φορά: «Ένα απ’ τα πολλά βράδια που έχω ξενυχτήσει μαζί σου. Κι εκείνο το βράδυ ειδικά ήταν η τρίτη φορά που ξύπνησες με κλάματα. Ήμουν τόσο κουρασμένη, που σου είπα με νεύρα και δυνατή φωνή "Ερμή, σε παρακαλώ, κοιμήσου. Τι είναι; Γιατί κλαις πάλι;". Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βλέμμα σου τη στιγμή που σου φώναξα. Έβαλα τα κλάματα από την κούραση. Ένιωσα απαίσια που σου φώναξα και σε πήρα μια σφιχτή αγκαλιά. Αυτή η αγκαλιά κράτησε 40’. Θα γύριζα τον χρόνο πίσω σε αυτή την αγκαλιά ξανά και ξανά, γιατί μετά από τόσο καιρό το μόνο που θυμάμαι είναι αυτή η αγκαλιά και όχι η κούραση. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες».
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η οποία βιώνει το θαύμα της μητρότητας για πρώτη φορά, δήλωσε πως πρόκειται για μία εμπειρία που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη: «Ευγνώμων για την εμπειρία της μητρότητας. Μια εμπειρία που δεν μπορώ να συγκρίνω με καμία άλλη… Δεν έχω βιώσει τίποτα που να σε ανεβάζει ψηλότερα στα ουράνια και να σου σπάει περισσότερο τον τσαμπουκά ταυτόχρονα. Χρόνια πολλά μητέρες. Πλέον σας θαυμάζω ακόμα περισσότερο», έγραψε.
Η Μαρία Μπακοδήμου συγκίνησε με τη φωτογραφία που δημοσίευσε κρατώντας το χέρι της μητέρας της στο νοσοκομείο: «Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες και δύναμη σε όσες αγωνίζονται να κερδίσουν κι άλλο χρόνο κοντά στα παιδιά τους. Χρόνια Πολλά Μαμά», επισήμανε.
