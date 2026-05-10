Ζωή Παπαδοπούλου: Έμεινα έγκυος τρεις εβδομάδες αφού πήραμε την απόφαση με τον σύζυγό μου να μην προσπαθήσουμε ξανά για παιδί

Η τραγουδίστρια στη συνέχεια μίλησε για την κόρη της, περιγράφοντας την καθημερινότητά τους: «Η Βαλέρια τώρα είναι 3,5. Πότε πέρασαν τα χρόνια; Δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω μαμά, μου το ξύπνησε ο σύζυγός μου. Κάπως δημιουργήθηκε εκεί η ανάγκη. H πρώτη μέρα στο σπίτι με το μωρό είναι ένα τελείως καινούριο κεφάλαιο. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου και ό,τι πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλη ευθύνη. Θέλει να βάζεις όρια. Προσπαθούμε αλλά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε παρόντες και να της δώσουμε όσο περισσότερη αγάπη, ζεστασιά και αγκαλιά γίνεται», σημείωσε

Όπως είπε, ο σύζυγός της είναι ενεργός πατέρας και αισθάνεται ευγνώμων γι' αυτό: «Είμαστε και οι δύο εκεί, μαζί φέραμε αυτό το παιδί στον κόσμο. Ο Θοδωρής είναι μέσα σε όλο από το πρώτο λεπτό. Αν δεν ήταν έτσι δεν ξέρω πως θα μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Δεν είναι καθόλου και εύκολο και απλό. Το ότι γίνεται φυσικά χωρίς να χρειαστεί να ειπωθεί οτιδήποτε, είναι μεγάλο δώρο».



Για τις ενοχές που αισθάνεται ως μαμά, η Ζωή Παπαδοπούλου είπε σε άλλο σημείο: «Έχω ενοχές για πολλά πράγματα που κάνω ως μαμά και για πράγματα που δεν κάνω. Είμαι παρούσα όσο μπορώ ψυχή και σώμα, με τα χιλιάδες λάθη μου και με κάτι που μπορεί να της δίνω μέσα στη μέρα και να είναι όπλο της».

