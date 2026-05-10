Ζωή Παπαδοπούλου: Έμεινα έγκυος τρεις εβδομάδες αφού πήραμε την απόφαση με τον σύζυγό μου να μην προσπαθήσουμε ξανά για παιδί
Ζωή Παπαδοπούλου: Έμεινα έγκυος τρεις εβδομάδες αφού πήραμε την απόφαση με τον σύζυγό μου να μην προσπαθήσουμε ξανά για παιδί
Η τραγουδίστρια είχε βιώσει δύο αποβολές και δεν ήθελε να μπει στη διαδικασία της εξωσωματικής, όπως ανέφερε
Τρεις εβδομάδες αφού πήρε την απόφαση με τον σύζυγό της να μην προσπαθήσουν ξανά για παιδί, η Ζωή Παπαδοπούλου έμεινε έγκυος στην κόρη της, όπως δήλωσε, η οποία είναι πλέον 3,5 ετών.
Η τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Μαμά-δες» το Σάββατο 9 Μαΐου εξήγησε πως δεν ήθελε να υποβληθεί σε εξωσωματική και είχε πάρει απόφαση πως ήθελε να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο. Όπως ανέφερε, ήταν συμφιλιωμένη με την ιδεά να μην συμβεί αυτό τελικά. Ακολούθησαν δύο εγκυμοσύνες κατά τις οποίες απέβαλε και ενώ ήθελε να σταματήσει τις προσπάθειες, ήρθε στη ζωή η κόρη της.
Η Ζωή Παπαδοπούλου περιέγραψε πως ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη αποβολή δυσκολεύτηκε αρκετά: «Είναι κάτι που όταν συμβαίνει, νιώθεις ότι συμβαίνει μόνο σε εσένα, αλλά δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είχα πάρει την απόφαση με τον Θοδωρή να μην μπω σε διαδικασία εξωσωματικής. Εάν είναι να έρθει ένα παιδί ας έρθει κι αν δεν έρθει... δεν θα το πάλευα καθόλου. Κάπως έτσι το είχα πάρει απόφαση. Προέκυψαν δυο εγκυμοσύνες φυσικά, και φυσικά έφυγαν. Όταν συνέβησαν ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση επειδή είχαμε ακούσει και καρδούλα, είπα ότι δεν θα ξαναπροσπαθήσω. Πήραμε την απόφαση με τον Θοδωρή να είμαστε δύο αγαπημένοι συνοδοιπόροι και δεν πειράζει. Όταν πήραμε αυτή την απόφαση, μετά από τρεις εβδομάδες έμεινα έγκυος στη Βαλέρια», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια στη συνέχεια μίλησε για την κόρη της, περιγράφοντας την καθημερινότητά τους: «Η Βαλέρια τώρα είναι 3,5. Πότε πέρασαν τα χρόνια; Δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω μαμά, μου το ξύπνησε ο σύζυγός μου. Κάπως δημιουργήθηκε εκεί η ανάγκη. H πρώτη μέρα στο σπίτι με το μωρό είναι ένα τελείως καινούριο κεφάλαιο. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου και ό,τι πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλη ευθύνη. Θέλει να βάζεις όρια. Προσπαθούμε αλλά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε παρόντες και να της δώσουμε όσο περισσότερη αγάπη, ζεστασιά και αγκαλιά γίνεται», σημείωσε.
Όπως είπε, ο σύζυγός της είναι ενεργός πατέρας και αισθάνεται ευγνώμων γι' αυτό: «Είμαστε και οι δύο εκεί, μαζί φέραμε αυτό το παιδί στον κόσμο. Ο Θοδωρής είναι μέσα σε όλο από το πρώτο λεπτό. Αν δεν ήταν έτσι δεν ξέρω πως θα μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Δεν είναι καθόλου και εύκολο και απλό. Το ότι γίνεται φυσικά χωρίς να χρειαστεί να ειπωθεί οτιδήποτε, είναι μεγάλο δώρο».
Για τις ενοχές που αισθάνεται ως μαμά, η Ζωή Παπαδοπούλου είπε σε άλλο σημείο: «Έχω ενοχές για πολλά πράγματα που κάνω ως μαμά και για πράγματα που δεν κάνω. Είμαι παρούσα όσο μπορώ ψυχή και σώμα, με τα χιλιάδες λάθη μου και με κάτι που μπορεί να της δίνω μέσα στη μέρα και να είναι όπλο της».
Η τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Μαμά-δες» το Σάββατο 9 Μαΐου εξήγησε πως δεν ήθελε να υποβληθεί σε εξωσωματική και είχε πάρει απόφαση πως ήθελε να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο. Όπως ανέφερε, ήταν συμφιλιωμένη με την ιδεά να μην συμβεί αυτό τελικά. Ακολούθησαν δύο εγκυμοσύνες κατά τις οποίες απέβαλε και ενώ ήθελε να σταματήσει τις προσπάθειες, ήρθε στη ζωή η κόρη της.
Η Ζωή Παπαδοπούλου περιέγραψε πως ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη αποβολή δυσκολεύτηκε αρκετά: «Είναι κάτι που όταν συμβαίνει, νιώθεις ότι συμβαίνει μόνο σε εσένα, αλλά δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είχα πάρει την απόφαση με τον Θοδωρή να μην μπω σε διαδικασία εξωσωματικής. Εάν είναι να έρθει ένα παιδί ας έρθει κι αν δεν έρθει... δεν θα το πάλευα καθόλου. Κάπως έτσι το είχα πάρει απόφαση. Προέκυψαν δυο εγκυμοσύνες φυσικά, και φυσικά έφυγαν. Όταν συνέβησαν ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση επειδή είχαμε ακούσει και καρδούλα, είπα ότι δεν θα ξαναπροσπαθήσω. Πήραμε την απόφαση με τον Θοδωρή να είμαστε δύο αγαπημένοι συνοδοιπόροι και δεν πειράζει. Όταν πήραμε αυτή την απόφαση, μετά από τρεις εβδομάδες έμεινα έγκυος στη Βαλέρια», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια στη συνέχεια μίλησε για την κόρη της, περιγράφοντας την καθημερινότητά τους: «Η Βαλέρια τώρα είναι 3,5. Πότε πέρασαν τα χρόνια; Δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω μαμά, μου το ξύπνησε ο σύζυγός μου. Κάπως δημιουργήθηκε εκεί η ανάγκη. H πρώτη μέρα στο σπίτι με το μωρό είναι ένα τελείως καινούριο κεφάλαιο. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου και ό,τι πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλη ευθύνη. Θέλει να βάζεις όρια. Προσπαθούμε αλλά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε παρόντες και να της δώσουμε όσο περισσότερη αγάπη, ζεστασιά και αγκαλιά γίνεται», σημείωσε.
Όπως είπε, ο σύζυγός της είναι ενεργός πατέρας και αισθάνεται ευγνώμων γι' αυτό: «Είμαστε και οι δύο εκεί, μαζί φέραμε αυτό το παιδί στον κόσμο. Ο Θοδωρής είναι μέσα σε όλο από το πρώτο λεπτό. Αν δεν ήταν έτσι δεν ξέρω πως θα μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Δεν είναι καθόλου και εύκολο και απλό. Το ότι γίνεται φυσικά χωρίς να χρειαστεί να ειπωθεί οτιδήποτε, είναι μεγάλο δώρο».
Για τις ενοχές που αισθάνεται ως μαμά, η Ζωή Παπαδοπούλου είπε σε άλλο σημείο: «Έχω ενοχές για πολλά πράγματα που κάνω ως μαμά και για πράγματα που δεν κάνω. Είμαι παρούσα όσο μπορώ ψυχή και σώμα, με τα χιλιάδες λάθη μου και με κάτι που μπορεί να της δίνω μέσα στη μέρα και να είναι όπλο της».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα