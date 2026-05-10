Τζιτζικώστας: 1,7 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους στον φράχτη του Έβρου

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Επίτροπος συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη, στο «Νομαρχείο» της Αλεξανδρούπολης, όπου αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι Περιφέρειες για να μετατρέπουν τους ευρωπαϊκούς πόρους σε μετρήσιμο έργο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τόνισε, δε, ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς πόρους 1 δισ. ευρώ, αναβαθμίζοντας υποδομές, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα όλων των πολιτών και ενισχύοντας περισσότερες από 22.600 τοπικές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε μάλιστα και στην επικείμενη έναρξη των έργων στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης - Πυθίου, το οποίο αποτελεί μέρος του νέου άξονα Αιγαίου - Μαύρης Θάλασσας. «Όλα αυτά τα έργα δείχνουν στην πράξη τι σημαίνει Ευρώπη της συνοχής: Ευρώπη που επενδύει στις Περιφέρειες, Ευρώπη που μειώνει τις ανισότητες και ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες», υπογράμμισε.Ο Επίτροπος επισκέφθηκε επίσης τα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου της Αλεξανδρούπολης και είχε συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, στη Δομή Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στο πρώην κτίριο Τράπεζας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη. Απευθυνόμενος στους νέους επιχειρηματίες τόνισε, μεταξύ άλλων: «Η πραγματική οικονομία δεν είναι θεωρία. Είστε εσείς. Είναι οι επιχειρήσεις σας. Είναι οι εργαζόμενοι που απασχολείτε και οι οικογένειες που στηρίζονται σε εσάς. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές πολιτικές, οφείλουμε να μιλάμε για το πώς αυτές αγγίζουν την καθημερινότητά σας. Και αυτό πλέον το αντιλαμβάνεται καλά η ΕΕ. Η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον μία από τις πολλές προτεραιότητες. Είναι η κορυφαία προτεραιότητα. Για αυτό στην πράξη, όχι στα λόγια στην Κομισιόν μειώνουμε τη γραφειοκρατία και την πολυνομία κατά 30%, απλοποιούμε τους κανονισμούς και τις διαδικασίες, αφαιρούμε εμπόδια που δεν προστάτευαν κανέναν, αλλά ταλαιπωρούσαν τους πάντες. Γιατί θέλουμε μια Ευρώπη που να ρυθμίζει όταν χρειάζεται, αλλά να εμπιστεύεται όταν πρέπει. Μια Ευρώπη σύμμαχο της επιχειρηματικότητας, όχι τροχοπέδη».