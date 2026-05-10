Στην Ασία ο Σκοτ Μπέσεντ ενόψει της συνόδου Τραμπ με τον Σι
Ο Αμερικανός υπουργός των Οικονομικών θ’ αναχωρήσει τη Δευτέρα (11/5) για συναντήσεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα
Ο Αμερικανός υπουργός των Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε σήμερα ότι θ’ αναχωρήσει τη Δευτέρα (11/5) για συναντήσεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, πριν από την σύνοδο κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.
Ο Μπέσεντ ανέφερε στο Χ ότι θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι στο Τόκιο την Τρίτη και με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ στη Σεούλ την Τετάρτη.
🚨 JUST NOW: Treasury Sec. Scott Bessent announced he’ll meet Japanese PM Sanae Takaichi in Tokyo before joining President Donald Trump for the China summit 🇺🇸🇯🇵— America Millitary (@MillitaryStan) May 10, 2026
“Economic security is national security.”
Big week for America First diplomacy... pic.twitter.com/zax5LsHk1T
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
