Γιάννης Βασιλώττος: Δούλευα στην οικοδομή και delivery σε σουβλατζίδικο - Η μετακόμιση στην Αθήνα, οι «Άγριες Μέλισσες», τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή
Γιάννης Βασιλώττος: Δούλευα στην οικοδομή και delivery σε σουβλατζίδικο - Η μετακόμιση στην Αθήνα, οι «Άγριες Μέλισσες», τα δημοσιεύματα για την προσωπική του ζωή
Ο ηθοποιός εξήγησε πώς βρέθηκε στη δραματική σχολή από μία κοπέλα που γνώρισε, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα επαγγέλματα από τα οποία είχε περάσει
Για τα επαγγέλματα από τα οποία έχει περάσει, την απόφασή του να γραφτεί σε δραματική σχολή, αλλά και την αναγνωρισιμότητα που κέρδισε από τις Άγριες Μέλισσες, μίλησε ο Γιάννης Βασιλώττος. Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και αρχικά, εξήγησε πώς πήρε την απόφαση να φύγει από τη Ρόδο και να έρθει στην Αθήνα, ενώ μίλησε επίσης, για τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για την προσωπική του ζωή και τον φέρνουν σε δύσκολη θέση.
«Είχα τελειώσει το σχολείο. Είχα τελειώσει και τη στρατιωτική μου θητεία. Έδωσα πανελλήνιες. Ευτυχώς δεν πέρασα εκεί που ήθελα. Ήθελα να γίνω ένστολος. Μεγάλωσα σε μια κοινωνία που μου έλεγε "τελείωσε το σχολείο, πρέπει να βρεις μια δουλειά". Μικρός εγώ 17 χρονών λέω "τι είναι αυτό ή θα γίνω πυροσβέστης ή θα μπω στο στρατό ή θα γίνω αστυνομικός" γιατί τα γράμματα δεν τα έπαιρνα μετά. Δηλαδή πήγαινα στο σχολείο επειδή έπρεπε να πάω στο σχολείο και ναι δεν μπορούσα μεγαλώνοντας και ενώνω το puzzle καταλαβαίνω ότι ναι ρε παιδί μου μπορεί να έχω κάτι το οποίο δεν με αφήνει να συγκεντρωθώ σε κάτι που δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα επαγγέλματα από τα οποία πέρασε, πριν γίνει ηθοποιός. «Άρχισα να δουλεύω, το πρωί πήγαινα στην οικοδομή με τον θείο μου τον Τρύφωνα, τον αδερφό της μάνας μου και βάζαμε πλακάκια και όταν σχολούσα, πήγαινα στο διπλανό χωριό και δούλευα διανομέας delivery σε σουβλατζίδικο. Κάποια στιγμή λέω "τώρα τι; Αυτή θα είναι η ζωή μου ας πούμε;". Είμαι 19 χρονών, θα δουλεύω για να έχω απλώς λεφτά και δεν θα 'χω χρόνο και ξυπνάω και ένα πρωί λέω στη μάνα μου "θα πάω στην Αθήνα". Μου λέει πού πας, τι ώρα θα γυρίσεις και της είπα "φεύγω". Λέω δεν ξέρω, θα γίνω τραγουδιστής. Μου λέει "μάνα μου, αφού δεν μπορείς να τραγουδήσεις". Προσπαθούσαν να μου περάσουνε οι γονείς μου ότι δεν μπορώ μακριά τους, ενώ ποτέ δεν είχα προσπαθήσει να ζήσω μακριά τους. Γνώρισα μια κοπέλα. Ασχολούταν ερασιτεχνικά αυτή με το θέατρο και μου λέει "Θα μπω σε μια σχολή, δραματική, έλα κι εσύ". Λέω "τι είναι αυτό;" και πήγα έδωσα σε διάφορες σχολές. Πέρασα σε αυτή που τελείωσα και κατάλαβα μες στη σχολή ότι αυτό ήθελα να κάνω», σημείωσε.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επιπλέον, στον ρόλο του στις «Άγριες Μέλισσες», από όπου και τον έμαθε το τηλεοπτικό κοινό. «Με το που μπήκα στις Μέλισσες και ξεκίνησαν να προβάλλονται τα επεισόδιά μου και άρχισε ο κόσμος να με γνωρίζει, όταν πήγαινα στη λαϊκή και με βλέπαν όλοι, μου λέγανε "άσε την Ασημίνα" ή "καλά το έκανες" ή "μην το κάνεις αυτό". Με φορτώνανε τσάντες πορτοκάλια, δωρεάν, ελιές. Έβγαινα με άδεια τσάντα όμως πάντα γυρνούσα σπίτι χωρίς να έχω πληρώσει τίποτα.
Τέλος, μίλησε για την προσωπική του ζωή και τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει για εκείνον και τον φέρνουν σε δύσκολη θέση. «Σίγουρα με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί σκέφτομαι το άλλο άτομο ότι μπορεί να έρχεται σε δύσκολη θέση αυτός. Δηλαδή δεν μπορείς να γράφεις ότι εγώ είμαι σε σχέση με σένα χωρίς να έχουμε καμία σχέση και να το δημοσιεύεις και εσύ να έχεις κάποια άλλη προσωπική σχέση. Τι θα πει ο άνθρωπος; Καταλαβαίνεις, είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Δεν δίνω εξηγήσεις και σιγά-σιγά καταλαβαίνω όλο και περισσότερο ότι οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν».
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
«Είχα τελειώσει το σχολείο. Είχα τελειώσει και τη στρατιωτική μου θητεία. Έδωσα πανελλήνιες. Ευτυχώς δεν πέρασα εκεί που ήθελα. Ήθελα να γίνω ένστολος. Μεγάλωσα σε μια κοινωνία που μου έλεγε "τελείωσε το σχολείο, πρέπει να βρεις μια δουλειά". Μικρός εγώ 17 χρονών λέω "τι είναι αυτό ή θα γίνω πυροσβέστης ή θα μπω στο στρατό ή θα γίνω αστυνομικός" γιατί τα γράμματα δεν τα έπαιρνα μετά. Δηλαδή πήγαινα στο σχολείο επειδή έπρεπε να πάω στο σχολείο και ναι δεν μπορούσα μεγαλώνοντας και ενώνω το puzzle καταλαβαίνω ότι ναι ρε παιδί μου μπορεί να έχω κάτι το οποίο δεν με αφήνει να συγκεντρωθώ σε κάτι που δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα επαγγέλματα από τα οποία πέρασε, πριν γίνει ηθοποιός. «Άρχισα να δουλεύω, το πρωί πήγαινα στην οικοδομή με τον θείο μου τον Τρύφωνα, τον αδερφό της μάνας μου και βάζαμε πλακάκια και όταν σχολούσα, πήγαινα στο διπλανό χωριό και δούλευα διανομέας delivery σε σουβλατζίδικο. Κάποια στιγμή λέω "τώρα τι; Αυτή θα είναι η ζωή μου ας πούμε;". Είμαι 19 χρονών, θα δουλεύω για να έχω απλώς λεφτά και δεν θα 'χω χρόνο και ξυπνάω και ένα πρωί λέω στη μάνα μου "θα πάω στην Αθήνα". Μου λέει πού πας, τι ώρα θα γυρίσεις και της είπα "φεύγω". Λέω δεν ξέρω, θα γίνω τραγουδιστής. Μου λέει "μάνα μου, αφού δεν μπορείς να τραγουδήσεις". Προσπαθούσαν να μου περάσουνε οι γονείς μου ότι δεν μπορώ μακριά τους, ενώ ποτέ δεν είχα προσπαθήσει να ζήσω μακριά τους. Γνώρισα μια κοπέλα. Ασχολούταν ερασιτεχνικά αυτή με το θέατρο και μου λέει "Θα μπω σε μια σχολή, δραματική, έλα κι εσύ". Λέω "τι είναι αυτό;" και πήγα έδωσα σε διάφορες σχολές. Πέρασα σε αυτή που τελείωσα και κατάλαβα μες στη σχολή ότι αυτό ήθελα να κάνω», σημείωσε.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επιπλέον, στον ρόλο του στις «Άγριες Μέλισσες», από όπου και τον έμαθε το τηλεοπτικό κοινό. «Με το που μπήκα στις Μέλισσες και ξεκίνησαν να προβάλλονται τα επεισόδιά μου και άρχισε ο κόσμος να με γνωρίζει, όταν πήγαινα στη λαϊκή και με βλέπαν όλοι, μου λέγανε "άσε την Ασημίνα" ή "καλά το έκανες" ή "μην το κάνεις αυτό". Με φορτώνανε τσάντες πορτοκάλια, δωρεάν, ελιές. Έβγαινα με άδεια τσάντα όμως πάντα γυρνούσα σπίτι χωρίς να έχω πληρώσει τίποτα.
Τέλος, μίλησε για την προσωπική του ζωή και τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει για εκείνον και τον φέρνουν σε δύσκολη θέση. «Σίγουρα με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί σκέφτομαι το άλλο άτομο ότι μπορεί να έρχεται σε δύσκολη θέση αυτός. Δηλαδή δεν μπορείς να γράφεις ότι εγώ είμαι σε σχέση με σένα χωρίς να έχουμε καμία σχέση και να το δημοσιεύεις και εσύ να έχεις κάποια άλλη προσωπική σχέση. Τι θα πει ο άνθρωπος; Καταλαβαίνεις, είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Δεν δίνω εξηγήσεις και σιγά-σιγά καταλαβαίνω όλο και περισσότερο ότι οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν».
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα