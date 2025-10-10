Ο Άαρον Φάιπερς αρνείται ότι κακοποιούσε την Ντενίζ Ρίτσαρντς: «Μελανιάζει εύκολα»
Ο Άαρον Φάιπερς αρνείται ότι κακοποιούσε την Ντενίζ Ρίτσαρντς: «Μελανιάζει εύκολα»
Ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού κατέθεσε στο δικαστήριο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για σωματική βία και υποστηρίζοντας πως οι μελανιές της οφείλονταν σε ατυχήματα
Στις κατηγορίες της Ντενίζ Ρίτσαρντς για σωματική κακοποίηση απάντησε ο Άαρον Φάιπερς, ισχυριζόμενος στο δικαστήριο ότι η πρώην σύζυγός του «μελανιάζει εύκολα». Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για την προσωρινή διαταγή περιοριστικών μέτρων, ο 53χρονος επιχειρηματίας κατέθεσε ότι είναι «ασφαλές να ειπωθεί» πως η Ντενίζ Ρίτσαρντς εμφανίζει μελανιές «πολύ εύκολα», σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly.
Η δήλωσή του έγινε έπειτα από την επίδειξη στο δικαστήριο, φωτογραφίας της ηθοποιού από τον Ιανουάριο του 2022, όπου φαίνεται με μαυρισμένο μάτι, τραυματισμό που, όπως είπε ο ίδιος, είδε για πρώτη φορά μετά την κατάθεση του διαζυγίου, τον Ιούλιο του 2024, ύστερα από σχεδόν επτά χρόνια γάμου.
Ο Άαρον Φάιπερς υποστήριξε ότι δεν θυμάται το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά αναγνώρισε πως η Ντενίζ Ρίτσαρντς είχε μελανιά γύρω από το μάτι εκείνη την περίοδο. «Θα χτυπούσε στα χέρια της, σε διάφορα σημεία... Μπορούσε να τραυματιστεί μαγειρεύοντας ή πέφτοντας κάτω. Το έβλεπα να συμβαίνει συχνά», είπε, προσθέτοντας πως οι τραυματισμοί της «πιθανόν να ήταν τυχαίοι».
Άτομο από το περιβάλλον του επιχειρηματία υποστήριξε ότι το μαυρισμένο μάτι προκλήθηκε επειδή η ηθοποιός «ήταν μεθυσμένη και έπεσε στις σκάλες της κλινικής του». Ο ίδιος επανέλαβε στο δικαστήριο: «Δεν κακοποιώ τη γυναίκα μου». Ωστόσο, η πλευρά της Ντενίζ Ρίτσαρντς παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Η ξαδέρφη του Φάιπερς, Κάθλιν ΜακΆλιστερ, κατέθεσε ότι «είδε τον Άαρον να τη χτυπά, προκαλώντας της αμέσως ένα πολύ έντονο μαυρισμένο μάτι», προσθέτοντας ότι είχε γίνει μάρτυρας «πολλαπλών περιστατικών βίας» και απειλών κατά της ζωής της ηθοποιού.
Η Ντενίζ Ρίτσαρντς, από την πλευρά της, δήλωσε στο δικαστήριο ότι υπέστη «τουλάχιστον τρεις εγκεφαλικές διάσεισεις» εξαιτίας του πρώην συζύγου της, ο οποίος στο παρελθόν την είχε κατηγορήσει για απιστία.
Η ηθοποιός, που έχει ήδη λάβει προσωρινή διαταγή προστασίας, ζητά πλέον να καταστεί μόνιμη. Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο πρώην σύζυγός της «την έπνιγε βίαια, τη χτυπούσε στο πρόσωπο και στο κεφάλι, την απειλούσε με θάνατο και της ασκούσε σωματική βία σε σημείο που ικέτευε να την αφήσει». Επίσης, τον κατηγορεί ότι «χάκαρε τον υπολογιστή και το κινητό της» για να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά της δεδομένα.
