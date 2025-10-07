Άαρον Φάιπερς: Η ξαδέρφη του επιβεβαιώνει την κακοποίηση που δέχτηκε η Ντενίζ Ρίτσαρντς - «Μας απειλούσε να μην πούμε τίποτα»
Η Κάθλιν ΜακΆλιστερ αποκάλυψε πως η κακοποίηση της ηθοποιού κράτησε για χρόνια, ενώ περιέγραψε έναν από τους καβγάδες τους
Η ξαδέρφη του Άαρον Φάιπερς, Κάθλιν ΜακΆλιστερ, πήρε δημόσια θέση υπέρ της Ντενίζ Ρίτσαρντς, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες της ηθοποιού περί κακοποίησης. Όπως αναφέρει το People, η Κάθλιν ΜακΆλιστερ εμφανίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στη δίκη της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, η οποία εξέταζε την αίτηση της Ντενίζ Ρίτσαρντς να μετατραπούν τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα εναντίον του εν διαστάσει συζύγου της σε μόνιμα.
Η ξαδέρφη του πρώην της υποστήριξε πως υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σε επεισόδιο τον Ιανουάριο του 2022, όταν εργαζόταν στο κέντρο ευεξίας του Άαρον Φάιπερς στο Μάλιμπου. «Είδα τον Άαρον να χτυπά τη Ντενίζ και αμέσως μετά, είχε ένα πολύ άσχημο μαυρισμένο μάτι. Είμαι ακόμα σε σοκ μέχρι και σήμερα», κατέθεσε, υποστηρίζοντας ότι εκείνος τη χτύπησε με την παλάμη του χεριού του.
Η Κάθλιν ΜακΆλιστερ πρόσθεσε ότι η Ντενίζ Ρίτσαρντς ήταν «σε σοκ, όπως κι εκείνη». Όπως περιέγραψε, το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ του ζευγαριού, όταν ο Άαρον Φάιπερς κατηγόρησε τη Ντενίζ Ρίτσαρντς πως είχε τοποθετήσει «συσκευές παρακολούθησης» στο γραφείο του. Η ίδια σημείωσε ότι «είχε αναμιχθεί και αλκοόλ», γεγονός που οδήγησε σε μια «βραδιά χάους και συνεχώς κλιμακούμενων εντάσεων».
Tο πρώην ζευγάρι εμφανίστηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο του Λος Άντζελες εν μέσω μιας σφοδρής δικαστικής διαμάχης. Ο Άαρον Φάιπερς είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου στις 7 Ιουλίου, ύστερα από έξι χρόνια γάμου, ζητώντας διατροφή από την Ντενίζ Ρίτσαρντς. Εκείνη, με τη σειρά της, ζήτησε προσωρινή δικαστική προστασία, υποστηρίζοντας ότι «ο Άαρον με έπνιγε συχνά, μου έσφιγγε βίαια το κεφάλι με τα δύο του χέρια, με άρπαζε από τα χέρια και με χτυπούσε δυνατά στο πρόσωπο και στο κεφάλι». Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά της.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, η Κάθλιν ΜακΆλιστερ περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό τον Μάρτιο του 2021, όταν η Ντενίζ Ρίτσαρντς «κρυβόταν στο μπάνιο» για να προστατευτεί από τον σύζυγό της. «Ο Άαρον την τρομοκρατούσε και ζητούσε υποστήριξη από εμένα. Ήμουν στο γραφείο μου και μου έστελνε μηνύματα από το μπάνιο», κατέθεσε.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι πρώτοι μήνες του 2022 αποτέλεσαν περίοδο «εντεινόμενης κακοποίησης, φωνών και καβγάδων». Ισχυρίστηκε ότι άκουσε τον Άαρον Φάιπερς να απειλεί επανειλημμένα ότι θα σκοτώσει την Ντενίζ Ρίτσαρντς, προσθέτοντας πως φοβόταν τόσο για τη δική της ζωή όσο και για της ηθοποιού. «Και οι δύο φοβόμασταν. Μας απείλησε ότι θα μας σκοτώσει», είπε χαρακτηριστικά.
Η Κάθλιν ΜακΆλιστερ υποστήριξε επίσης πως ο Άαρον Φάιπερς «οργιζόταν και απειλούσε ότι, αν αποκαλύψουμε οτιδήποτε, θα μας σκοτώσει όλους», προσθέτοντας ότι «εκμεταλλευόταν τη συμπόνια μας όσο η κακοποίηση εντεινόταν με τα χρόνια».
Από την πλευρά του, ο Άαρον Φάιπερς έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας στο Us Weekly: «Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εντελώς ψευδείς και βαθιά επώδυνοι. Η Ντενίζ κι εγώ, όπως πολλά ζευγάρια, περάσαμε τις δυσκολίες μας, αλλά κάθε αναφορά σε κακοποίηση είναι απολύτως αναληθής. Προσπάθησα πάντα να προσεγγίζω τον γάμο μας με αγάπη, υπομονή και σεβασμό. Ζητώ ιδιωτικότητα όσο αντιμετωπίζουμε προσωπικά ζητήματα και ελπίζω τα μέσα να σταματήσουν τη διάδοση ανυπόστατων ισχυρισμών». Η δίκη του πρώην ζευγαριού αναμένεται να συνεχιστεί έως την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.
