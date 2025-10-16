Ντόλι Πάρτον: Πέρασαν 52 χρόνια από την κυκλοφορία του «Jolene» - Η αληθινή ιστορία πίσω από το τραγούδι
Ντόλι Πάρτον: Πέρασαν 52 χρόνια από την κυκλοφορία του «Jolene» - Η αληθινή ιστορία πίσω από το τραγούδι
Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1973 και αποτελεί ένα από τα πλέον διάσημα τραγούδια της κάντρι μουσικής
Περισσότερο από 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού «Jolene», η Ντόλι Πάρτον μοιράστηκε στο Instagram μια νοσταλγική ανάρτηση, γυρνώντας τον χρόνο πίσω στην εποχή που το τραγούδι την καθιέρωσε στη διεθνή μουσική σκηνή. Η 78χρονη σταρ δημοσίευσε ένα βίντεο από παλαιότερη τηλεοπτική της εμφάνιση, όπου ερμηνεύει το διαχρονικό κομμάτι με τον χαρακτηριστικό της τρόπο, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια από τους θαυμαστές της.
Το «Jolene», που κυκλοφόρησε το 1973, αποτελεί ένα από τα πλέον διάσημα τραγούδια της κάντρι μουσικής και όπως έχει παραδεχτεί η ίδια η Ντόλι Πάρτον, είναι εν μέρει εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα. Η ιστορία ξεκίνησε από μια όμορφη κοκκινομάλλα ταμία σε τράπεζα, η οποία φλέρταρε τον σύζυγο της τραγουδίστριας, Καρλ Ντιν, λίγο μετά τον γάμο τους. Η μικρή δόση ζήλιας και ανασφάλειας που ένιωσε τότε, μετουσιώθηκε σε τέχνη και έγινε η ψυχή ενός τραγουδιού που περιγράφει με ειλικρίνεια τον φόβο της απώλειας και την παράκληση μιας γυναίκας προς την άλλη να μην της «πάρει» τον άντρα, καθώς, όπως λέει, «δεν θα μπορούσε ποτέ να αγαπήσει ξανά», αν τον έχανε.
Δείτε την ανάρτησή της
«Το τραγούδι βασίζεται χαλαρά σε μια μικρή δόση αλήθειας», είχε αποκαλύψει η Πάρτον στη σκηνή του Φεστιβάλ του Glastonbury το 2014, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent. «Το έγραψα πριν από χρόνια, όταν ο άντρας μου… περνούσε λίγο περισσότερο χρόνο με την Τζολίν απ' όσο πίστευα ότι έπρεπε», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο NPR το 2008, είχε αναφερθεί πιο αναλυτικά στη γυναίκα που αποτέλεσε την έμπνευση πίσω από το τραγούδι: «Η ταμίας είχε ερωτευτεί τρελά τον σύζυγό μου και εκείνος απλώς λάτρευε να πηγαίνει στην τράπεζα, επειδή του έδινε πολλή προσοχή». Και πρόσθεσε με χιούμορ: «Ήταν σαν ένα αστείο μεταξύ μας, του έλεγα "μα περνάς πολύ χρόνο στην τράπεζα, δεν νομίζω ότι έχουμε τόσα χρήματα". Έτσι, στην πραγματικότητα το τραγούδι είναι εντελώς αθώο, αλλά ακούγεται τρομερά δραματικό».
Η ίδια είχε αποκαλύψει επίσης πως το όνομα Jolene δεν ήταν το πραγματικό της γυναίκας που την ενέπνευσε. Ο τίτλος προήλθε από μια τυχαία συνάντηση με μια νεαρή θαυμάστρια, της οποίας το όνομα βρήκε τόσο όμορφο και μελωδικό, ώστε αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει στο τραγούδι.
Πενήντα δύο χρόνια μετά, το «Jolene» εξακολουθεί να γράφει ιστορία. Το 2024 κατατάχθηκε στο Νο. 63 στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 Καλύτερα Τραγούδια Όλων των Εποχών, ενώ έχει διασκευαστεί σε δεκάδες εκδοχές και διαφορετικές γλώσσες από περισσότερους από 30 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Beyoncé, Κιθ Έρμπαν, White Stripes και Μάιλι Σάιρους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το «Jolene», που κυκλοφόρησε το 1973, αποτελεί ένα από τα πλέον διάσημα τραγούδια της κάντρι μουσικής και όπως έχει παραδεχτεί η ίδια η Ντόλι Πάρτον, είναι εν μέρει εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα. Η ιστορία ξεκίνησε από μια όμορφη κοκκινομάλλα ταμία σε τράπεζα, η οποία φλέρταρε τον σύζυγο της τραγουδίστριας, Καρλ Ντιν, λίγο μετά τον γάμο τους. Η μικρή δόση ζήλιας και ανασφάλειας που ένιωσε τότε, μετουσιώθηκε σε τέχνη και έγινε η ψυχή ενός τραγουδιού που περιγράφει με ειλικρίνεια τον φόβο της απώλειας και την παράκληση μιας γυναίκας προς την άλλη να μην της «πάρει» τον άντρα, καθώς, όπως λέει, «δεν θα μπορούσε ποτέ να αγαπήσει ξανά», αν τον έχανε.
Δείτε την ανάρτησή της
«Το τραγούδι βασίζεται χαλαρά σε μια μικρή δόση αλήθειας», είχε αποκαλύψει η Πάρτον στη σκηνή του Φεστιβάλ του Glastonbury το 2014, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent. «Το έγραψα πριν από χρόνια, όταν ο άντρας μου… περνούσε λίγο περισσότερο χρόνο με την Τζολίν απ' όσο πίστευα ότι έπρεπε», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο NPR το 2008, είχε αναφερθεί πιο αναλυτικά στη γυναίκα που αποτέλεσε την έμπνευση πίσω από το τραγούδι: «Η ταμίας είχε ερωτευτεί τρελά τον σύζυγό μου και εκείνος απλώς λάτρευε να πηγαίνει στην τράπεζα, επειδή του έδινε πολλή προσοχή». Και πρόσθεσε με χιούμορ: «Ήταν σαν ένα αστείο μεταξύ μας, του έλεγα "μα περνάς πολύ χρόνο στην τράπεζα, δεν νομίζω ότι έχουμε τόσα χρήματα". Έτσι, στην πραγματικότητα το τραγούδι είναι εντελώς αθώο, αλλά ακούγεται τρομερά δραματικό».
Η ίδια είχε αποκαλύψει επίσης πως το όνομα Jolene δεν ήταν το πραγματικό της γυναίκας που την ενέπνευσε. Ο τίτλος προήλθε από μια τυχαία συνάντηση με μια νεαρή θαυμάστρια, της οποίας το όνομα βρήκε τόσο όμορφο και μελωδικό, ώστε αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει στο τραγούδι.
Πενήντα δύο χρόνια μετά, το «Jolene» εξακολουθεί να γράφει ιστορία. Το 2024 κατατάχθηκε στο Νο. 63 στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 Καλύτερα Τραγούδια Όλων των Εποχών, ενώ έχει διασκευαστεί σε δεκάδες εκδοχές και διαφορετικές γλώσσες από περισσότερους από 30 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Beyoncé, Κιθ Έρμπαν, White Stripes και Μάιλι Σάιρους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα