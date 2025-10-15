Μάικλ Τζάκσον: Οι διαχειριστές της περιουσίας του απαντούν στην αγωγή της κόρης του - «'Εχει λάβει περίπου 65 εκατ. δολάρια»
Μάικλ Τζάκσον: Οι διαχειριστές της περιουσίας του απαντούν στην αγωγή της κόρης του - «'Εχει λάβει περίπου 65 εκατ. δολάρια»
«Λίγοι έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την επιχειρηματική κρίση των διαχειριστών απ’ ό,τι η ίδια η αιτούσα» αναφέρουν δικαστικά έγγραφα
Σε νομική διαμάχη που αποκαλύπτει τις άγνωστες πτυχές μίας από τις πιο πολύτιμες περιουσίες καλλιτέχνη στην ιστορία, νέα δικαστικά έγγραφα από την πλευρά των εκτελεστών της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, που κατατέθηκαν στις 9 Οκτωβρίου, ισχυρίζονται ότι η κόρη του, Πάρις Τζάκσον, έχει ήδη λάβει περίπου 65 εκατ. δολάρια σε οφέλη από την περιουσία του πατέρα της.
Η αποκάλυψη αυτή ήρθε ως απάντηση στη νομική προσφυγή της Πάρις Τζάκσον, η οποία αμφισβητεί τη διαχείριση και τη διαφάνεια των υπεύθυνων, επικαλούμενη υπερβολικά «μπόνους» και «έκτακτες πληρωμές» που πραγματοποιήθηκαν το 2018. «Λίγοι έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την επιχειρηματική κρίση των διαχειριστών απ’ ό,τι η ίδια η αιτούσα, η οποία έχει λάβει περίπου 65 εκατ. δολάρια από την περιουσία», αναφέρεται στο έγγραφο. «Δεν θα είχε λάβει τίποτα απ’ αυτά αν οι εκτελεστές είχαν ακολουθήσει το τυπικό "εγχειρίδιο διαχείρισης" μιας περιουσίας σαν αυτή, τον Ιούλιο του 2009», συνεχίζει.
Οι διαχειριστές υποστηρίζουν ότι μετέτρεψαν μια περιουσία πνιγμένη στα χρέη σε μια ακμάζουσα παγκόσμια αυτοκρατορία. Όπως σημειώνεται στη νέα κατάθεση, δικαστής είχε παλαιότερα δηλώσει πως «οι διαχειριστές πήραν μια περιουσία που ξεκίνησε με μόνο χρέη και τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις και την μετέτρεψαν σε μια επιχείρηση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα ισχυρό όνομα και δύναμη στη μουσική βιομηχανία σήμερα».
Η Παρίς Τζάκσον κατέθεσε νωρίτερα φέτος αίτημα στο δικαστήριο, ισχυριζόμενη ότι τρεις δικηγορικές εταιρείες έλαβαν «ανεξήγητα δώρα και φιλοδωρήματα» ύψους 625.000 δολαρίων για «ανεξόφλητο χρόνο εργασίας», χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
Η πλευρά της υποστήριξε ότι δύο από τις εταιρείες έλαβαν τα «μπόνους» τους παραβιάζοντας προηγούμενη δικαστική εντολή, η οποία προέβλεπε ότι τέτοιες πληρωμές επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση του δικαστηρίου. «Αυτές οι πληρωμές φαίνεται να συνιστούν πολυτελή φιλοδωρήματα σε ήδη καλά αμειβόμενους νομικούς συμβούλους», αναφέρεται στα έγγραφα της Πάρις Τζάκσον.
Στις 9 Οκτωβρίου, η νομική ομάδα της περιουσίας αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς της Παρίς «εσκεμμένα ψευδείς». «Τα μπόνους δεν δίνονται χωρίς λόγο, δίνονται για εξαιρετικές υπηρεσίες και αποτελέσματα», επισημαίνεται στη νέα κατάθεση. «Επιπλέον, δεν αποτελούν ανεξέλεγκτες πράξεις, αφού υπόκεινται πάντα στην έγκριση του δικαστηρίου διαθηκών».
Σύμφωνα με παλαιότερες καταθέσεις, οι εν λόγω δικηγόροι είχαν συμβάλει καθοριστικά στο τεράστιο οικονομικό άλμα της περιουσίας, όπως την απόδοση 287 εκατ. δολαρίων από την επένδυση στην EMI, την οποία αγόρασε η Sony το 2018. Ο εκπρόσωπος των διαχειριστών, Τζόναθαν Στάινσαπιρ, δήλωσε στο People: «Είμαστε βέβαιοι ότι οι αμφισβητούμενες πληρωμές είναι απολύτως νόμιμες και σύμφωνες με τις πρακτικές της τελευταίας δεκαετίας, όλες εγκεκριμένες από το δικαστήριο».
Η διαμάχη επικεντρώνεται σε μια δικαστική εντολή του 2010, η οποία επιτρέπει στους διαχειριστές να πληρώνουν δικηγόρους χωρίς προηγούμενη δικαστική άδεια. Η Πάρις Τζάκσον ζητά να ανακληθεί η εντολή, ενώ οι διαχειριστές αντιτείνουν ότι η προσφυγή της παραβιάζει το καλιφορνέζικο νομικό πλαίσιο anti-SLAPP, που προστατεύει από αβάσιμες αγωγές που περιορίζουν το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη.
«Φυσικά, οι δικαιούχοι της περιουσίας,συμπεριλαμβανομένης της αιτούσας, μπορούν να αμφισβητούν τις αποφάσεις των διαχειριστών, αρκεί να το κάνουν με σωστή νομική διαδικασία», υπογραμμίζεται στην αίτηση.
Οι διαχειριστές θεωρούν το ζήτημα των 600.000 δολαρίων ασήμαντο σε σύγκριση με τα 290 εκατ. που απέφερε η περιουσία το ίδιο έτος: «Το να υποστηρίζεται πως η πληρωμή μπόνους ύψους περίπου 600.000 δολαρίων μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία μιας περιουσίας που αποφέρει σχεδόν 300 εκατομμύρια τον χρόνο, είναι επιχείρημα που δεν αξίζει περαιτέρω σχολιασμό».
Κατά τον θάνατό του, τον Ιούνιο του 2009, ο Μάικλ Τζάκσον βρισκόταν σε χρέος άνω των 500 εκατ. δολαρίων και όφειλε χρήματα σε περισσότερους από 65 πιστωτές. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, σε ηλικία 50 ετών, ετοίμαζε το μεγάλο του comeback με τη σειρά συναυλιών «This Is It» στο O2 Arena του Λονδίνου, ενώ παράλληλα συσσώρευε περίπου 30 εκατ. δολάρια νέου χρέους ετησίως.
Μετά τον θάνατό του, την ευθύνη ανέλαβαν οι διαχειριστές, με τους τρεις κληρονόμους, Παρίς, Πρινς και Μπίγκι να είναι οι μοναδικοί δικαιούχοι της περιουσίας. Η επόμενη δικαστική ακρόαση της υπόθεσης έχει οριστεί για την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου.
Η αποκάλυψη αυτή ήρθε ως απάντηση στη νομική προσφυγή της Πάρις Τζάκσον, η οποία αμφισβητεί τη διαχείριση και τη διαφάνεια των υπεύθυνων, επικαλούμενη υπερβολικά «μπόνους» και «έκτακτες πληρωμές» που πραγματοποιήθηκαν το 2018. «Λίγοι έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την επιχειρηματική κρίση των διαχειριστών απ’ ό,τι η ίδια η αιτούσα, η οποία έχει λάβει περίπου 65 εκατ. δολάρια από την περιουσία», αναφέρεται στο έγγραφο. «Δεν θα είχε λάβει τίποτα απ’ αυτά αν οι εκτελεστές είχαν ακολουθήσει το τυπικό "εγχειρίδιο διαχείρισης" μιας περιουσίας σαν αυτή, τον Ιούλιο του 2009», συνεχίζει.
Paris Jackson Received $65 Million in Benefits from Michael Jackson's Estate amid Legal Firestorm over Executor Bonuses: Estate’s Filing https://t.co/VDSJaBtQWg— People (@people) October 15, 2025
Η Παρίς Τζάκσον κατέθεσε νωρίτερα φέτος αίτημα στο δικαστήριο, ισχυριζόμενη ότι τρεις δικηγορικές εταιρείες έλαβαν «ανεξήγητα δώρα και φιλοδωρήματα» ύψους 625.000 δολαρίων για «ανεξόφλητο χρόνο εργασίας», χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
Η πλευρά της υποστήριξε ότι δύο από τις εταιρείες έλαβαν τα «μπόνους» τους παραβιάζοντας προηγούμενη δικαστική εντολή, η οποία προέβλεπε ότι τέτοιες πληρωμές επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση του δικαστηρίου. «Αυτές οι πληρωμές φαίνεται να συνιστούν πολυτελή φιλοδωρήματα σε ήδη καλά αμειβόμενους νομικούς συμβούλους», αναφέρεται στα έγγραφα της Πάρις Τζάκσον.
Στις 9 Οκτωβρίου, η νομική ομάδα της περιουσίας αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς της Παρίς «εσκεμμένα ψευδείς». «Τα μπόνους δεν δίνονται χωρίς λόγο, δίνονται για εξαιρετικές υπηρεσίες και αποτελέσματα», επισημαίνεται στη νέα κατάθεση. «Επιπλέον, δεν αποτελούν ανεξέλεγκτες πράξεις, αφού υπόκεινται πάντα στην έγκριση του δικαστηρίου διαθηκών».
Σύμφωνα με παλαιότερες καταθέσεις, οι εν λόγω δικηγόροι είχαν συμβάλει καθοριστικά στο τεράστιο οικονομικό άλμα της περιουσίας, όπως την απόδοση 287 εκατ. δολαρίων από την επένδυση στην EMI, την οποία αγόρασε η Sony το 2018. Ο εκπρόσωπος των διαχειριστών, Τζόναθαν Στάινσαπιρ, δήλωσε στο People: «Είμαστε βέβαιοι ότι οι αμφισβητούμενες πληρωμές είναι απολύτως νόμιμες και σύμφωνες με τις πρακτικές της τελευταίας δεκαετίας, όλες εγκεκριμένες από το δικαστήριο».
Η διαμάχη επικεντρώνεται σε μια δικαστική εντολή του 2010, η οποία επιτρέπει στους διαχειριστές να πληρώνουν δικηγόρους χωρίς προηγούμενη δικαστική άδεια. Η Πάρις Τζάκσον ζητά να ανακληθεί η εντολή, ενώ οι διαχειριστές αντιτείνουν ότι η προσφυγή της παραβιάζει το καλιφορνέζικο νομικό πλαίσιο anti-SLAPP, που προστατεύει από αβάσιμες αγωγές που περιορίζουν το δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη.
«Φυσικά, οι δικαιούχοι της περιουσίας,συμπεριλαμβανομένης της αιτούσας, μπορούν να αμφισβητούν τις αποφάσεις των διαχειριστών, αρκεί να το κάνουν με σωστή νομική διαδικασία», υπογραμμίζεται στην αίτηση.
Οι διαχειριστές θεωρούν το ζήτημα των 600.000 δολαρίων ασήμαντο σε σύγκριση με τα 290 εκατ. που απέφερε η περιουσία το ίδιο έτος: «Το να υποστηρίζεται πως η πληρωμή μπόνους ύψους περίπου 600.000 δολαρίων μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία μιας περιουσίας που αποφέρει σχεδόν 300 εκατομμύρια τον χρόνο, είναι επιχείρημα που δεν αξίζει περαιτέρω σχολιασμό».
Κατά τον θάνατό του, τον Ιούνιο του 2009, ο Μάικλ Τζάκσον βρισκόταν σε χρέος άνω των 500 εκατ. δολαρίων και όφειλε χρήματα σε περισσότερους από 65 πιστωτές. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, σε ηλικία 50 ετών, ετοίμαζε το μεγάλο του comeback με τη σειρά συναυλιών «This Is It» στο O2 Arena του Λονδίνου, ενώ παράλληλα συσσώρευε περίπου 30 εκατ. δολάρια νέου χρέους ετησίως.
Μετά τον θάνατό του, την ευθύνη ανέλαβαν οι διαχειριστές, με τους τρεις κληρονόμους, Παρίς, Πρινς και Μπίγκι να είναι οι μοναδικοί δικαιούχοι της περιουσίας. Η επόμενη δικαστική ακρόαση της υπόθεσης έχει οριστεί για την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα