Ρία Ελληνίδου: «Εγώ τις κουρτίνες τις αφήνω ανοιχτές για τους γείτονες, να πάρουν λίγο μάτι» - Δείτε βίντεο
Ρία Ελληνίδου: «Εγώ τις κουρτίνες τις αφήνω ανοιχτές για τους γείτονες, να πάρουν λίγο μάτι» - Δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια έκανε την αποκάλυψή της, ενώ συνομιλούσε με τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται
Ανοιχτές αποκάλυψε πως αφήνει τις κουρτίνες του σπιτιού της η Ρία Ελληνίδου σε ένα χιουμοριστικό διάλογο που είχε με θαμώνες του νυχτερινού κέντρου, όπου εμφανίζεται.
Σε βίντεο που είχε δημοσιευτεί στο TikTok πριν από λίγο καιρό από θαυμαστή της, η τραγουδίστρια ακούγεται να συνομιλεί με τον κόσμο κάτω από τη σκηνή, λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι «Μπανιστηρτζού».
Με αφορμή τον τίτλο, η Ρία Ελληνίδου έπιασε κουβέντα με τους θαμώνες, ρωτώντας τους αν «παίρνουν μάτι τους γείτονες» από το σπίτι τους. Με τις απαντήσεις να δίνουν και να παίρνουν, η Ρία Ελληνίδου έκανε στη συνέχεια, τη δική της προσωπική «αποκάλυψη».
«Εγώ πάντως τις αφήνω ανοιχτές τις κουρτίνες για τους γείτονες. Τι να κάνουμε; Να πάρουν λίγο μάτι και τα παιδιά», είπε γελώντας και στη συνέχεια, ρώτησε το κοινό της αν γνωρίζει πώς έλεγαν οι παλιοί τη φράση «παίρνω μάτι». Τότε, κάποιος της απάντησε «μπανιστήρι», με την τραγουδίστρια να ξεκινά να ερμηνεύει το γνωστό κομμάτι «Μπανιστηρτζού».
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που είχε δημοσιευτεί στο TikTok πριν από λίγο καιρό από θαυμαστή της, η τραγουδίστρια ακούγεται να συνομιλεί με τον κόσμο κάτω από τη σκηνή, λίγο πριν ερμηνεύσει το τραγούδι «Μπανιστηρτζού».
Με αφορμή τον τίτλο, η Ρία Ελληνίδου έπιασε κουβέντα με τους θαμώνες, ρωτώντας τους αν «παίρνουν μάτι τους γείτονες» από το σπίτι τους. Με τις απαντήσεις να δίνουν και να παίρνουν, η Ρία Ελληνίδου έκανε στη συνέχεια, τη δική της προσωπική «αποκάλυψη».
«Εγώ πάντως τις αφήνω ανοιχτές τις κουρτίνες για τους γείτονες. Τι να κάνουμε; Να πάρουν λίγο μάτι και τα παιδιά», είπε γελώντας και στη συνέχεια, ρώτησε το κοινό της αν γνωρίζει πώς έλεγαν οι παλιοί τη φράση «παίρνω μάτι». Τότε, κάποιος της απάντησε «μπανιστήρι», με την τραγουδίστρια να ξεκινά να ερμηνεύει το γνωστό κομμάτι «Μπανιστηρτζού».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα