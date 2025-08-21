Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Ιουλίου στον Άγιο Δημήτριο στο Grand Resort και ακολούθησε δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Νίκα
Τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Νίκα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Ιουλίου κρατώντας το μυστήριο και τη δεξίωση που ακολούθησε μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας.
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του πραγματοποίησαν τον γάμο τους στον Άγιο Δημήτριο στο Grand Resort και στη συνέχεια έγινε δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι στην Ανάβυσσο.
Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε εικόνες από την προετοιμασία της, ενώ έδειξε και λεπτομέρειες του νυφικού της, το οποίο επιμελήθηκε η Σίλια Κριθαριώτη και η ομάδα της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα πόζαρε μαζί με τη μητέρα της Μιράντα Πατέρα.
«Μια σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σίλια Κριθαριώτη και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται. Είσαι μοναδική», έγραψε η σύζυγος του τραγουδιστή στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε τις αναρτήσεις της
Σε μία δεύτερη δημοσίευση που έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, μοιράστηκε μια φωτογραφία της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό από την ημέρα του γάμου τους, με το ζευγάρι να είναι μέσα σε ένα λευκό κάμπριο. «Οικογένεια» σημείωσε.
Λίγο μετά τον γάμο, αποκαλύφτηκε ότι η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τους πρώτους μήνες της δεύτερης εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στον τέταρτο μήνα και αρχικά γνώριζαν την ευχάριστη είδηση μόνο λίγα άτομα από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού. Αν και ο γάμος είχε αρχικά οριστεί για το φθινόπωρο του 2025, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του αποφάσισαν να τον επισπεύσουν λόγω της εγκυμοσύνης της 25χρονης.
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του πραγματοποίησαν τον γάμο τους στον Άγιο Δημήτριο στο Grand Resort και στη συνέχεια έγινε δεξίωση στο σπίτι της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι στην Ανάβυσσο.
Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα κοινοποίησε εικόνες από την προετοιμασία της, ενώ έδειξε και λεπτομέρειες του νυφικού της, το οποίο επιμελήθηκε η Σίλια Κριθαριώτη και η ομάδα της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα πόζαρε μαζί με τη μητέρα της Μιράντα Πατέρα.
«Μια σελίδα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σίλια Κριθαριώτη και στην εξαιρετική ομάδα της. Το μεράκι, η υπομονή και η αγάπη που έβαλαν σε κάθε λεπτομέρεια δεν περιγράφονται. Είσαι μοναδική», έγραψε η σύζυγος του τραγουδιστή στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε τις αναρτήσεις της
Σε μία δεύτερη δημοσίευση που έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, μοιράστηκε μια φωτογραφία της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό από την ημέρα του γάμου τους, με το ζευγάρι να είναι μέσα σε ένα λευκό κάμπριο. «Οικογένεια» σημείωσε.
Λίγο μετά τον γάμο, αποκαλύφτηκε ότι η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τους πρώτους μήνες της δεύτερης εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στον τέταρτο μήνα και αρχικά γνώριζαν την ευχάριστη είδηση μόνο λίγα άτομα από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού. Αν και ο γάμος είχε αρχικά οριστεί για το φθινόπωρο του 2025, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του αποφάσισαν να τον επισπεύσουν λόγω της εγκυμοσύνης της 25χρονης.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα