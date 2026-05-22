Μυστράς: Το Παλάτι των Δεσποτών άνοιξε αποκατεστημένο μετά από 42 χρόνια - Δείτε φωτογραφίες

Τα έργα προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας εγκαινίασε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας, τόνισε η Λίνα Μενδώνη

Παλάτι των Δεσποτών, το μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο αλλά και το σημαντικότερο κοσμικό μνημείο του Μυστρά άνοιξε τις πύλες του, μετά από 42 χρόνια εργασιών αναστήλωσης και ανάδειξης, στο ελληνικό και διεθνές κοινό, πλήρως αποκατεστημένο και εκθεσιακά λειτουργικό. Χθες το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τα έργα προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας και των Μουσειακών Εκθέσεων στο Παλάτι παρουσία της υπουργού Πολιτισμού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον Μυστρά

Τα έργα αφορούν στην αναβάθμιση των διαδρομών επίσκεψης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα των εμποδιζόμενων ατόμων, στη θωράκιση του μνημείου από τον κίνδυνο των πυρκαγιών με την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος υδροδότησης και πυρόσβεσης, στην ολοκληρωμένη προστασία σημαντικών εκκλησιών με τις συστηματικές εργασίες συντήρησης των δομικών στοιχείων και του ζωγραφικού τους διακόσμου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας κομβικής και πολυετούς επένδυσης στην πολιτιστική κληρονομιά της Λακωνίας.

Η μόνιμη έκθεση βυζαντινών αρχαιοτήτων στο Παλάτι των Δεσποτών

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην ομιλία της επισήμανε: «Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Λακωνία και την Πελοπόννησο, καθώς δεν εγκαινιάζεται απλώς ένα ακόμα έργο αποκατάστασης. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού» και πρόσθεσε πως «το έργο που αποδίδουμε, σήμερα, αφορά στην επανένταξη ενός κορυφαίου τόπου της βυζαντινής κληρονομιάς στον σύγχρονο πολιτιστικό και τουριστικό χάρτη της χώρας και της Ευρώπης. Αφορά στην πλήρως αναβαθμισμένη δυνατότητα Ελλήνων και ξένων επισκεπτών να προσεγγίσουν βιωματικά την ιστορία και να αναγνωρίσουν τη διαχρονική σημασία του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού».

Η εμπνευσμένη από τη ζωγραφική του Φώτου Κόντογλου περιβολή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Κλείσιμο

Αμέσως μετά, η Λίνα Μενδώνη εξήγησε πως από το 2019, το υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, με στόχο την προστασία, την αποκατάσταση και τη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης ενώ υπογράμμισε πως «το Παλάτι των Δεσποτών αποτελεί αισίως τον 30ό νέο ή ριζικά αναμορφωμένο μουσειακό χώρο, που το υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει στα επτά χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αντίληψη ότι ο Πολιτισμός δεν αποτελεί μια στατική έννοια, περιορισμένη στη διατήρηση του παρελθόντος, αλλά κρίσιμο στρατηγικό πόρο και δυναμικό πολλαπλασιαστή αξίας για την κοινωνία και την ανάπτυξη.»

Η περιβολή της βασίλισσας ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση με φαρδιά, πλούσια διακοσμημένα ενδύματα

Το, το μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο αλλά και το σημαντικότερο κοσμικό μνημείο τουάνοιξε τις πύλες του, μετά από 42 χρόνια εργασιών αναστήλωσης και ανάδειξης, στο ελληνικό και διεθνές κοινό, πλήρως αποκατεστημένο και εκθεσιακά λειτουργικό. Χθες το απόγευμα ο πρωθυπουργόςεγκαινίασε τα έργα προστασίας και ανάδειξης της Καστροπολιτείας και των Μουσειακών Εκθέσεων στο Παλάτι παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη Τααφορούν στην, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα των εμποδιζόμενων ατόμων, στημε την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος υδροδότησης και πυρόσβεσης, στην ολοκληρωμένημε τις συστηματικές εργασίες συντήρησης των δομικών στοιχείων και του ζωγραφικού τους διακόσμου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας κομβικής και πολυετούς επένδυσης στην πολιτιστική κληρονομιά της Λακωνίας.Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην ομιλία της επισήμανε: «Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Λακωνία και την Πελοπόννησο, καθώς δεν εγκαινιάζεται απλώς ένα ακόμα έργο αποκατάστασης. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού» και πρόσθεσε πως «το έργο που αποδίδουμε, σήμερα, αφορά στην επανένταξη ενός κορυφαίου τόπου της βυζαντινής κληρονομιάς στον σύγχρονο πολιτιστικό και τουριστικό χάρτη της χώρας και της Ευρώπης. Αφορά στην πλήρως αναβαθμισμένη δυνατότητα Ελλήνων και ξένων επισκεπτών να προσεγγίσουν βιωματικά την ιστορία και να αναγνωρίσουν τη διαχρονική σημασία του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού».Αμέσως μετά, η Λίνα Μενδώνη εξήγησε πως από το 2019, το υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, με στόχο την προστασία, την αποκατάσταση και τη δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης ενώ υπογράμμισε πως «το Παλάτι των Δεσποτών αποτελεί αισίως τον 30ό νέο ή ριζικά αναμορφωμένο μουσειακό χώρο, που το υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει στα επτά χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αντίληψη ότι ο Πολιτισμός δεν αποτελεί μια στατική έννοια, περιορισμένη στη διατήρηση του παρελθόντος, αλλά κρίσιμο στρατηγικό πόρο και δυναμικό πολλαπλασιαστή αξίας για την κοινωνία και την ανάπτυξη.»

Όπως επισημάνθηκε, το Παλάτι των Δεσποτών αποδίδεται στο κοινό ως ένας ζωντανός χώρος ιστορίας, γνώσης και εμπειρίας. Σε αυτή τη νέα προσέγγιση εντάσσονται η μόνιμη έκθεση με τίτλο «Ηγεμονικά αφηγήματα» που συγκροτεί ένα συνεκτικό ερμηνευτικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας, στη διαχρονία, τον ρόλο των αυτοκρατορικών οικογενειών στη διοίκηση και την πνευματική ακμή του Μυστρά., καθώς και δύο ακόμη σημαντικές εκθέσεις. Η πρώτη, «Στα σαράγια της βασιλοπούλας», φωτίζει τη διαχρονική πρόσληψη του Μυστρά από την ευρωπαϊκή διανόηση. Η δεύτερη, «Στο φως της Αυλής. Απείκασμα ενδόξου περιβολής» στην αίθουσα του Θρόνου, επικεντρώνεται στην ένδυση ως φορέα συμβολισμών εξουσίας. Μέσα από μια βιωματική προσέγγιση επαυξημένη με τεχνολογικά μέσα, αναδεικνύεται ο ενδυματολογικός πλούτος του ύστερου Βυζαντίου και η ατμόσφαιρα της βυζαντινής αυλής».