Πρόσκληση για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έλαβε ο Ζελένσκι
Ασαφές για την ώρα αν θα την αποδεχτεί – Διαφωνίες των ΗΠΑ για προσκλήσεις σε εταίρους και εκτός συμμαχίας
Το ΝΑΤΟ προσκάλεσε και επίσημα τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών του στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.
«Τον προσκάλεσα ήδη, ναι, το έκανα, θα είναι εκεί», δήλωσε ο Ρούτε απαντώντας σε ερώτηση του Politico στο Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας, κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.
Η πρόσκληση έρχεται παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είχαν αντισταθεί στις προσπάθειες να απευθυνθούν προσκλήσεις σε εταίρους εκτός ΝΑΤΟ, όπως στην Ουκρανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.
Η σύνοδος του ΝΑΤΟ πιθανότατα θα περιλαμβάνει την επίσημη συνάντηση ηγετών και ένα παράλληλο βιομηχανικό φόρουμ, στο οποίο θα συμμετάσχουν χώρες εκτός της Συμμαχίας.
Ο Ζελένσκι δεν έχει αποδεχτεί ακόμη την πρόσκληση. «Όλα βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση. Όλοι βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής», δήλωσε στο Politico Ευρωπαίος αξιωματούχος που είναι ενήμερος για την πρόσκληση.
Η Συμμαχία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να προσκαλέσει το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Σύνοδο.
