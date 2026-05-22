Ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο Άρτας: Πέντε συλλήψεις μετά από επεισόδιο με εισαγγελέα
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Άρτας, όταν μια ομάδα πέντε ατόμων προκάλεσε αναστάτωση, στρεφόμενη κατά εισαγγελικού λειτουργού.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών ανδρών και μιας αλλοδαπής γυναίκας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι διατάραξαν την ομαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ επιτέθηκαν φραστικά και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον εισαγγελέα, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Το επεισόδιο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς δύο από τους συλληφθέντες αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, προσθέτοντας το αδίκημα της απείθειας στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση και κατηγορία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.
