Τουλάχιστον 25 νεκροί εξαιτίας επιθέσεων τζιχαντιστών στο Μάλι
Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες (22/5) σε επιθέσεις ενόπλων εναντίον πέντε χωριών στην περιοχή Μπαντιαγάρα του κεντρικού Μάλι. Οι επιθέσεις αποδίδονται σε τζιχαντιστές, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
«Θρηνούμε ήδη 25 νεκρούς και υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οι επιτιθέμενοι κατέστρεψαν τα πάντα, έκαψαν χωριά και έκλεψαν ζώα», δήλωσε στο AFP ένας αξιωματούχος υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Από το πρωί, ολόκληρες οικογένειες άρχισαν να φεύγουν, αφήνοντας τα πάντα πίσω τους», συμπλήρωσε.
#Mali: au moins 25 morts dans des attaques de jihadistes présumés dans le centre jeudi https://t.co/GV2FgXBbjX— Ahraminfo (@AhramHebdo) May 22, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
