Νικόλ Κίντμαν: Ο Κιθ Έρμπαν δεν ήταν τόσο υποστηρικτικός με την καριέρα της όσο εκείνη ήλπιζε, ανέφερε πηγή
Ο Κιθ είχε συνηθίσει εκείνη να στηρίζει την καριέρα του, δήλωσε πηγή κοντά στο πρώην ζευγάρι
Πτυχές της προσωπικής της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά την είδηση του χωρισμού τους. Όπως αποκάλυψε πηγή που μίλησε στο PEOPLE, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρισκόταν στο πλευρό του σε κάθε του επαγγελματικό βήμα, ο τραγουδιστής της κάντρι δεν ήταν το ίδιο υποστηρικτικός.
Η Κίντμαν ήταν, σύμφωνα πηγή κοντά στο πρώην ζευγάρι, απόλυτα αφοσιωμένη στις δύο κόρες που απέκτησε με τον Έρμπαν, όταν ήταν μικρότερες. Με τον καιρό, όμως, η σταρ του Χόλιγουντ επέστρεψε δυναμικά στη δουλειά.
«Η Κίντμαν άνθισε πραγματικά δουλεύοντας ξανά. Νιώθει υπέροχα και πολύ ευτυχισμένη που έχει πάλι καριέρα», ανέφερε στο περιοδικό. «Τώρα που η Σάντεϊ και η Φέιθ είναι μεγαλύτερες, λατρεύουν να βλέπουν τη μητέρα τους να εργάζεται. Τη στηρίζουν πολύ», είπε η πηγή. Για τον τραγουδιστή της κάντρι, ωστόσο, «ισχύει το αντίθετο». Όπως σημείωσε η ίδια πηγή: «Ο Κιθ είχε συνηθίσει εκείνη να στηρίζει την καριέρα του. Δεν έχει σταθεί τόσο υποστηρικτικός όσο εκείνη ήλπιζε».
Η Κίντμαν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Practical Magic 2» με τη Σάντρα Μπούλοκ λίγες εβδομάδες πριν γίνουν γνωστή η είδηση ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 19 χρόνια γάμου. Έχει τέσσερα ακόμα τηλεοπτικά πρότζεκτ σε εξέλιξη, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε και η επιστροφή της στην 3η σεζόν του σειράς «Big Little Lies».
Ο Έρμπαν από την πλευρά του πραγματοποιεί φέτος την παγκόσμια περιοδεία High and Alive World Tour, με συναυλίες προγραμματισμένες μέχρι τον Αύγουστο του 2026.
Nicole Kidman Was 'Supportive' of Keith Urban's Career but He Was 'Not as Supportive' of Hers (Exclusive Source) https://t.co/d54YBuVeBm— People (@people) October 1, 2025
