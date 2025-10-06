Τίνα Τέρνερ: Έφυγε από τη ζωή ο υιοθετημένος γιος της
Τίνα Τέρνερ: Έφυγε από τη ζωή ο υιοθετημένος γιος της
Ο Άικ Τέρνερ Τζούνιορ πέθανε σε ηλικία 67 ετών από νεφρική ανεπάρκεια
Έφυγε από τη ζωή ο γιος της Τίνα Τέρνερ και του μουσικού Άικ Τέρνερ, Άικ Τέρνερ Τζούνιορ, σε ηλικία 67 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του. Αν και δεν δημοσιοποίησαν την αιτία του θανάτου του, το ΤΜΖ αναφέρεται σε νεφρική ανεπάρκεια.
«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ξαδέρφου μου, Άικ Τέρνερ Τζούνιορ», ανέφερε σε δήλωσή της στη New York Post η ανιψιά της Τίνα Τέρνερ, Ζακλίν Μπούλοκ. «Ο Τζούνιορ ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ξάδερφος, ήταν για μένα σαν αδερφός, καθώς μεγαλώσαμε μαζί στο ίδιο διάσημο σπίτι», είπε.
Στη συνέχεια, ανέφερε πως είχε δείξει το ταλέντο του στη μουσική από πολύ μικρός, μαθαίνοντας να παίζει διάφορα όργανα. «Ενώ αρχικά αγαπούσε τα ντραμς, η μητέρα του τον έπεισε να τα αποσυναρμολογεί μετά από κάθε πρόβα, κι έτσι στράφηκε στα πλήκτρα. Τελικά, βοήθησε στη λειτουργία των Bolic Sound Studios, του στούντιο ηχογράφησης που είχε ιδρύσει ο πατέρας του», σημείωσε.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του, ο Άικ Τέρνερ Τζούνιορ έγινε καταξιωμένος μουσικός και ηχολήπτης, κερδίζοντας το Grammy Καλύτερου Παραδοσιακού Blues Άλμπουμ το 2007 για το «Risin’ With The Blues» του πατέρα του.
Ο Άικ Τέρνερ Τζούνιορ γεννήθηκε το 1958 από τον Άικ Τέρνερ και τη Λορέιν Τέιλορ. Η Τίνα Τέρνερ τον υιοθέτησε όταν ήταν μόλις δύο ετών, λίγο μετά τον γάμο της με τον Άικ Τέρνερ το 1962. «Η Τίνα με μεγάλωσε από την ηλικία των δύο. Είναι η μόνη μητέρα που γνώρισα ποτέ», είχε δηλώσει ο ίδιος στη Daily Mail το 2018, περιγράφοντας πως μεγάλωσε ουσιαστικά με οικιακές βοηθούς, καθώς οι γονείς του απουσίαζαν συνεχώς σε περιοδείες.
Από μικρός ακολούθησε τα βήματά τους, ο πατέρας του τον πήρε από το σχολείο στα 13 του για να περιοδεύσει μαζί του, ενώ αργότερα ανέλαβε τη διαχείριση του στούντιο ηχογραφήσεων και συμμετείχε στις περιοδείες τους. «Έβγαζαν πολλά χρήματα και ο πατέρας μου με έβαζε να τα μετράω μέχρι που τα χέρια μου γκριζάριζαν», θυμόταν
Η σχέση του με τους γονείς του ήταν συχνά τεταμένη. Ο Άικ Τέρνερ Τζούνιορ είχε αποκαλύψει ότι δεν είχε μιλήσει με την Τίνα Τέρνερ για περισσότερα από δέκα χρόνια, λέγοντας: «Η μητέρα μου ζει τη ζωή της στην Ευρώπη με τον νέο της σύζυγο και δεν θέλει να έχει σχέση με το παρελθόν». Είχε επίσης περιγράψει περιστατικά κακοποίησης από τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 2007 από υπερβολική δόση κοκαΐνης.
Τον Μάιο του 2023, λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατο της τραγουδίστριας, ο Άικ Τέρνερ Τζούνιορ συνελήφθη στο Τέξας για κατοχή ναρκωτικών και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, μετά από έλεγχο της αστυνομίας που εντόπισε 1,7 γραμμάρια κρακ κοκαΐνης και 0,7 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης. Ο Άικ Τέρνερ είχε τέσσερα αδέρφια, τον Ρέιμοντ Κρεγκ Τέρνερ, τον Μάικλ Τέρνερ, τον Ρόναλντ Ρόνι Τέρνερ και τη Μία Τέρνερ.
