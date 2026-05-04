Οι Ευρωπαίοι έλαβαν το μήνυμα από τον Τραμπ, οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται κανονικά, είπε ο Ρούτε
Μπορεί η Ισπανία να έχει δηλώσει ότι οι στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο με το Ιράν, ωστόσο, άλλες χώρες της Συμμαχίας ανταποκρίνονται κανονικά στα αιτήματα για χρήση βάσεων, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
Οι ευρωπαϊκές χώρες «έλαβαν το μήνυμα» από τον Ντόναλντ Τραμπ και πλέον διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ ότι δεν κάνουν αρκετά για να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν. Σε μια ακόμη ένδειξη δυσαρέσκειας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.
«Ναι, υπήρξε κάποια απογοήτευση από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά οι Ευρωπαίοι άκουσαν», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία.
«Πλέον διασφαλίζουν ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες για τη χρήση βάσεων εφαρμόζονται», πρόσθεσε.
Χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η Ισπανία, έχει δηλώσει ότι οι στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, ο Ρούτε σημείωσε ότι άλλες χώρες της Συμμαχίας, όπως το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, ανταποκρίνονται στα αιτήματα για χρήση βάσεων και παροχή άλλης υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προωθούν εκ των προτέρων στρατιωτικά μέσα, όπως ναρκοθηρευτικά και ναρκαλιευτικά, κοντά στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να είναι έτοιμες για μια «επόμενη φάση».
Τέλος, αρκετά ευρωπαϊκά κράτη έχουν δηλώσει πρόθυμα να συμμετάσχουν σε αποστολή που θα διασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου.
