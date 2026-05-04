Ξυλοκόπησαν 20χρονο οδηγό αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο με υλικές ζημιές
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πολίχνη - Το θύμα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 01:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, στη συμβολή των οδών Αλαμάνας και Ζωγράφου στη Πολίχνη.
Ένας 25χρονος άνδρας, μαζί με ένα ακόμη άτομο που επέβαινε σε άλλο αυτοκίνητο, κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον 20χρονο μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί για την παροχή πρώτων βοηθειών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Μετά από έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 25χρονο, ενώ αναζητείται το δεύτερο άτομο που συμμετείχε στο επεισόδιο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
