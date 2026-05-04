Ελληνική «γραμμή» στον ΙΜΟ: Πράσινη μετάβαση με ρεαλισμό και αντοχές της αγοράς
Ελληνική «γραμμή» στον ΙΜΟ: Πράσινη μετάβαση με ρεαλισμό και αντοχές της αγοράς
Ο Βασίλης Κικίλιας θέτει το πλαίσιο στη διεθνή διαπραγμάτευση – Σκληρές συγκρούσεις για το Net-Zero και το κόστος της απανθρακοποίησης
Σε τεντωμένο σχοινί κινούνται οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, μετά την ολοκλήρωση της 84ης συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνoύς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπου δεν κατέστη εφικτή μια κοινή γραμμή. Αν και η απόφαση για συνέχιση του διαλόγου θεωρείται θετική εξέλιξη, το παρασκήνιο αποκαλύπτει βαθιές γεωπολιτικές και οικονομικές συγκρούσεις που καθυστερούν την επίτευξη συμφωνίας.
Με σαφή αιχμή τον ρεαλισμό και την ανάγκη οι αποφάσεις να είναι εφαρμόσιμες, η Ελλάδα τοποθετήθηκε δυναμικά στη διεθνή συζήτηση για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, βάζοντας «φρένο» σε προσεγγίσεις που αγνοούν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρεμβαίνοντας ενόψει και των κρίσιμων διαβουλεύσεων στον Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον στόχο για έναν καθαρότερο πλανήτη, αλλά όχι με όρους που απειλούν τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας και την κοινωνική συνοχή. Έθεσε ευθέως το ζήτημα της απόστασης ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους και την πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι η πλήρης απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα έως το 2050 παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, τη στιγμή που τα εναλλακτικά καύσιμα καλύπτουν σήμερα μόλις το 0,5% της παγκόσμιας ζήτησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Με σαφή αιχμή τον ρεαλισμό και την ανάγκη οι αποφάσεις να είναι εφαρμόσιμες, η Ελλάδα τοποθετήθηκε δυναμικά στη διεθνή συζήτηση για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, βάζοντας «φρένο» σε προσεγγίσεις που αγνοούν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρεμβαίνοντας ενόψει και των κρίσιμων διαβουλεύσεων στον Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τον στόχο για έναν καθαρότερο πλανήτη, αλλά όχι με όρους που απειλούν τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας και την κοινωνική συνοχή. Έθεσε ευθέως το ζήτημα της απόστασης ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους και την πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι η πλήρης απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα έως το 2050 παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, τη στιγμή που τα εναλλακτικά καύσιμα καλύπτουν σήμερα μόλις το 0,5% της παγκόσμιας ζήτησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα