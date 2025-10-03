Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών
GALA
Πέθανε Μουσικός Κλαρίνο

Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών

Ο Γρηγόρης Καψάλης άφησε πίσω του πλούσιο έργο, με ηχογραφήσεις μεταξύ άλλων στη Γαλλική Ραδιοφωνία

Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου.

Γεννημένος το 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, ο Γρηγόρης Καψάλης μυήθηκε στην τέχνη του κλαρίνου κοντά στον πατέρα και τον παππού του, και στην συνέχεια μαθήτευσε στη σχολή του Ξηρόμερου κοντά στον Βασίλη Σαλέα.

Στην πορεία του συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης μουσικής: τον Φίλιππο Ρούντα, τους Χαλκιάδες, τον Χρόνη Καψάλη και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 έγινε μέλος στο συγκρότημα «Τα Τακούτσια», που θεωρείται ο κυριότερος θεματοφύλακας της Ζαγορίσιας παράδοσης. Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου.
Ηπειρώτικο μοιρολόι - Κλαρίνο: Γρηγόρης Καψάλης
Ο Γρηγόρης Καψάλης άφησε πίσω του πλούσιο έργο, με ηχογραφήσεις στη Γαλλική Ραδιοφωνία, συνεργασίες με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαγορισίων, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το Λύκειο Ελληνίδων.

Η τέχνη του αποτυπώθηκε επίσης σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και σε ταινίες-ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, δίδαξε κλαρίνο στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών Ιωαννίνων, μεταλαμπαδεύοντας την τέχνη του σε νεότερες γενιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια

Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας

Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης