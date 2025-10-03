Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών

Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου.Γεννημένος το 1929 στον Ελαφότοπο Ζαγορίου, ο Γρηγόρης Καψάλης μυήθηκε στην τέχνη του κλαρίνου κοντά στον πατέρα και τον παππού του, και στην συνέχεια μαθήτευσε στη σχολή του Ξηρόμερου κοντά στον Βασίλη Σαλέα.Στην πορεία του συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους οργανοπαίχτες της ηπειρώτικης μουσικής: τον Φίλιππο Ρούντα, τους Χαλκιάδες, τον Χρόνη Καψάλη και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 έγινε μέλος στο συγκρότημα «Τα Τακούτσια», που θεωρείται ο κυριότερος θεματοφύλακας της Ζαγορίσιας παράδοσης. Το 1993 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε αφιέρωμα στους κορυφαίους δεξιοτέχνες του λαϊκού κλαρίνου.Ο Γρηγόρης Καψάλης άφησε πίσω του πλούσιο έργο, με ηχογραφήσεις στη Γαλλική Ραδιοφωνία, συνεργασίες με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαγορισίων, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το Λύκειο Ελληνίδων.Η τέχνη του αποτυπώθηκε επίσης σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και σε ταινίες-ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, δίδαξε κλαρίνο στο Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών Ιωαννίνων, μεταλαμπαδεύοντας την τέχνη του σε νεότερες γενιές.