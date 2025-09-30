Τζάστιν Μπαλντόνι για τη δικαστική διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι: «Τα πάω περίφημα»
Οι δύο πλευρές αναμένεται να βρεθούν στα δικαστήρια τον Μάιο του 2026
«Ευγνώμων» δήλωσε πως είναι ο Τζάστιν Μπαλντόνι, παρά τη νομική διαμάχη του με την Μπλέικ Λάιβλι. Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο 41χρονος μίλησε στο TMZ έξω από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου δήλωσε πως αισθάνεται «πολύ καλά», «πολύ ευγνώμων», «θετικός» και περιτριγυρισμένος από «πολλή αγάπη». Σε σχόλιο του δημοσιογράφου ότι φαίνεται να «βαδίζει στον δρόμο της αξιοπρέπειας» στη διαμάχη του με την 38χρονη Μπλέικ Λάιβλι, απάντησε: «Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε πάντα, τα πάω περίφημα».
Οι δηλώσεις του έγιναν δύο εβδομάδες μετά την προσθήκη της Αλεξάντρα Σαπίρο στη νομική του ομάδα. Η γνωστή δικηγόρος ποινικών υποθέσεων έχει στο παρελθόν εκπροσωπήσει τον Diddy και τον ιδρυτή της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φρίντ. Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Us Weekly, στις 15 Σεπτεμβρίου κατατέθηκαν στο δικαστήριο τα απαραίτητα έγγραφα για την ένταξή της ως συνηγόρου του Τζάστιν Μπαλντόνι και της Wayfarer Studios.
Η δικαστική διαμάχη μεταξύ Τζάστιν Μπαλντόνι και Μπλέικ Λάιβλι ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η ηθοποιός κατηγόρησε τον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us» για σεξουαλική παρενόχληση, δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος και συνεργασία με ομάδα διαχείρισης κρίσεων με στόχο δυσφημιστική καμπάνια εις βάρος της. Ο Τζάστιν Μπαλντόνι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.
Ο ίδιος κατέθεσε στη συνέχεια, αγωγή από την πλευρά του κατά της Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, κατηγορώντας τους για εκβιασμό και δυσφήμηση, ωστόσο η αγωγή απορρίφθηκε τον Ιούνιο. Η υπόθεση της Μπλέικ Λάιβλι παραμένει ενεργή και οι δύο πλευρές αναμένεται να βρεθούν στα δικαστήρια τον Μάιο του 2026.
«Η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την απόρριψη της ανταγωγής δεν έχει καμία επίδραση στην αλήθεια ότι δεν υπήρξε παρενόχληση ούτε δυσφημιστική καμπάνια», είχε δηλώσει το καλοκαίρι ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, προσθέτοντας πως «η διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαστε βέβαιοι ότι θα επικρατήσουμε απέναντι σε κατηγορίες χωρίς πραγματική βάση».
Η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε ενώπιον των δικηγόρων του Τζάστιν Μπαλντόνι στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο, με τον ηθοποιό να είναι παρών. «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την κατάθεσή της και πλέον ανυπομονούμε να εξετάσουμε τον Μπαλντόνι και τους συγκατηγορούμενους του» είχε δηλώσει εκπρόσωπός της.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, νέα καταγγελία εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι ήρθε στο φως. Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Us, ένα ακόμη άτομο, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύπτεται, τον κατηγόρησε για λεκτική κακοποίηση και ισχυρίστηκε ότι του απαγορεύτηκε η παρουσία στα γυρίσματα για το μεγαλύτερο διάστημα της παραγωγής. Το συγκεκριμένο πρόσωπο ενδέχεται να καταθέσει ως μάρτυρας στη δίκη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
