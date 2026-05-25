Τα δάκρυα της μητέρας του Ακύλα όταν τον είδε να τραγουδάει στον τελικό της Eurovision, δείτε βίντεο
Η μητέρα του τραγουδιστή εμφανίστηκε συγκινημένη στο στάδιο της Βιέννης

Με συγκίνηση παρακολουθούσε η μητέρα του Ακύλα τον γιο της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη σκηνή της Eurovision.

Ο καλλιτέχνης εκπροσώπησε την Ελλάδα το Σάββατο 16 Μαΐου στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» κατακτώντας τη δέκατη θέση. Ανάμεσα στους θεατές που τον παρακολούθησαν στο Wiener stadthalle στη Βιέννη, ήταν και η μητέρα του. 

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ogae Greece στο Instagram, φαίνεται η αντίδραση της μητέρας του, τη στιγμή που ο Ακύλας ερμήνευε το πιο συγκινητικό κομμάτι του τραγουδιού του, το οποίο είναι αφιερωμένο σε εκείνη. Η ίδια δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, όπως φαίνεται στο απόσπασμα που αναρτήθηκε.

Δείτε το βίντεο


Σε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, αφιερωμένη στη μητέρα του, είχε προχωρήσει ο Ακύλας, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής του στη Eurovision. 

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο τραγουδιστής δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους, τόσο από την παιδική του ηλικία όσο και από την περίοδο της προετοιμασίας του για τον μουσικό διαγωνισμό. Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής του, είχε σταθεί στη σημασία της στήριξης και της αποδοχής από τους γονείς προς τα παιδιά τους, ακόμη και όταν δυσκολεύονται αρχικά να κατανοήσουν τις επιλογές και τα όνειρά τους. «Κοίτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες. Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται. Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι αυτό που είναι. Να τα στηρίζουν κι ας μην τα καταλαβαίνουν στην αρχή», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

