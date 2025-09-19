Τζάστιν Μπαλντόνι: Η νέα κίνηση στη διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι - Προσέλαβε τη δικηγόρο του Diddy

Τον Δεκέμβριο 2024, η Λάιβλι κατέθεσε μήνυση εναντίον του Μπαλντόνι και συνεργατών του στην Wayfarer Studios, κατηγορώντας τους για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας «It Ends With Us». Ο Μπαλντόνι έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Η ανταγωγή του, ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, για συκοφαντική δυσφήμηση και εκβιασμό απορρίφθηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Κλείσιμο