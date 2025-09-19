Τζάστιν Μπαλντόνι: Η νέα κίνηση στη διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι - Προσέλαβε τη δικηγόρο του Diddy
Η Αλεξάντρα Σαπίρο υπέβαλε δήλωση παράστασης στο δικαστήριο, γνωστοποιώντας ότι εντάσσεται στην ομάδα υπεράσπισης του 41χρονου ηθοποιού
Καθώς η δικαστική του διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι κλιμακώνεται, ο Τζάστιν Μπαλντόνι προχώρησε σε μία νέα κίνηση. Ο 41χρονος ηθοποιός ενίσχυσε τη νομική του ομάδα με την έμπειρη δικηγόρο, Αλεξάντρα Σαπίρο, που υπήρξε συνήγορος του Diddy στη δίκη του τον περασμένο Μάιο.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το People, η Σαπίρο —γνωστή δικηγόρος με έδρα τη Νέα Υόρκη— υπέβαλε την προηγούμενη εβδομάδα δήλωση παράστασης στο δικαστήριο, γνωστοποιώντας ότι εντάσσεται στην ομάδα υπεράσπισης του Μπαλντόνι.
Πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας στην εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, υπήρξε βοηθός δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια ίδρυσε δικηγορική εταιρεία. Η προσθήκη της Σαπίρο έρχεται σε μια περίοδο που οι εντάσεις ανάμεσα στη 38χρονη ηθοποιό και τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us» συνεχώς αυξάνονται.
Τον Δεκέμβριο 2024, η Λάιβλι κατέθεσε μήνυση εναντίον του Μπαλντόνι και συνεργατών του στην Wayfarer Studios, κατηγορώντας τους για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας «It Ends With Us». Ο Μπαλντόνι έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Η ανταγωγή του, ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, για συκοφαντική δυσφήμηση και εκβιασμό απορρίφθηκε τον περασμένο Ιούνιο.
Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω πριν από μερικές μέρες, όταν ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αίτημα της νομικής ομάδας του Μπαλντόνι να παραταθεί η προθεσμία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να καταθέσει η Τέιλορ Σουίφτ, το όνομα της οποίας είχε αναφερθεί σε παλαιότερα έγγραφα της υπόθεσης.
Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι της Λάιβλι έχουν υποβάλει αιτήματα για την επιβολή κυρώσεων στον βασικό νομικό εκπρόσωπο του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, κατηγορώντας τον ότι παραβίασε προστατευτική εντολή που είχε εκδώσει το δικαστήριο.
Τον Μάιο, οι δικηγόροι της Λάιβλι τον κατηγόρησαν ότι προέβη σε «μεροληπτικές και εμπρηστικές επιθέσεις» εις βάρος του χαρακτήρα, της αξιοπιστίας και της φήμης της, ενώ καταδίκασαν τον «μακάβριο χλευασμό» του όταν σε αποκλειστική του συνέντευξη στο People είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να της πάρει κατάθεση στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, να πουλήσει εισιτήρια και να μεταδώσει το γεγονός σε livestream.
Τον Αύγουστο 2025, οι δικηγόροι της Λάιβλι υπέβαλαν για δεύτερη φορά αίτημα για κυρώσεις εναντίον του Φρίντμαν, ύστερα από διαρροές στον Τύπο σχετικά με το περιεχόμενο της κατάθεσής της.
Η επόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 21 Οκτωβρίου 2025, ενώ η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026.
