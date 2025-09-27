Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Το παράπονο για τις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχεται και το αστείο του Δημήτρη Σταρόβα

Ο ηθοποιός μίλησε για τους ρόλους που του έχουν προταθεί, ενώ τόνισε πως δεν του κίνησε κανείς το ενδιαφέρον