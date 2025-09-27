Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Το παράπονο για τις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχεται και το αστείο του Δημήτρη Σταρόβα
Ο ηθοποιός μίλησε για τους ρόλους που του έχουν προταθεί, ενώ τόνισε πως δεν του κίνησε κανείς το ενδιαφέρον
Για τις επαγγελματικές προτάσεις που δέχτηκε φέτος μίλησε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, αλλά και για μία συνεργασία που τελικά δεν προχώρησε. Ο ηθοποιός εξέφρασε το παράπονό του, με τον καλό του φίλο, Δημήτρη Σταρόβα να επεμβαίνει στην κουβέντα, πειράζοντάς τον.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο ηθοποιός ανέφερε αρχικά, την πρόταση που δέχτηκε, όμως τελικά «ναυάγησε». «Είχα δύο προτάσεις, είπα το ναι σε μία δουλειά, αλλά τελικά ναυάγησε. Παρά τις 30 σειρές που υπάρχουν, είχα μόνο δύο προτάσεις. Αυτή που ήθελα δεν έκατσε. Όχι, δεν με πήραν. Η σειρά θα γίνει, είναι σε γυρίσματα», αποκάλυψε ο ηθοποιός, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει νόημα να αναφερθεί στον τίτλο της σειράς.
«Δεν έχει νόημα να πω ποια είναι. Αυτά είναι στα πλαίσια του κουτσομπολιού. Αυτά συμβαίνουν. Παλιά κλείναμε τρεις δουλειές και γίνονταν κι οι τρεις ή ακυρώνονταν. Δεν υπάρχει προγραμματισμός», πρόσθεσε.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στον αέρα εμφανίστηκε απροειδοποίητα ο Δημήτρης Σταρόβας, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ: «Δεν βρίσκει ρόλους στην τηλεόραση, γιατί οι ρόλοι του παππού είναι λίγοι», προκαλώντας γέλια στο πλατό.
Τότε, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης αναφέρθηκε, επίσης, σε ένα περιστατικό με φίλο του που υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο: «Μου έφυγε το αίμα. Πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο, δεν μπορούσα να τον δω από την αγωνία. Μετά ησύχασα». Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Με είδε η λογοθεραπεύτρια και μου είπε "μιλάτε;". Της λέω "τώρα ναι, πριν δεν συνεννοούμασταν"».
