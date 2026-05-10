Μέσι: Ο Γιαμάλ μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος
SPORTS

Μέσι: Ο Γιαμάλ μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος

Το εγκώμιο του παίκτη της Μπαρτσελόνα έπλεξε ο Λιονέλ Μέσι σε πρόσφατη διαφημιστική εκδήλωση

Μέσι: Ο Γιαμάλ μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με αποθεωτικά λόγια μίλησε ο Λιονέλ Μέσι για τον Λαμίν Γιαμάλ! Ο Αργεντινός σταρ τόνισε πως ο 18χρονος ελπιδοφόρος παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι ο καλύτερος στον κόσμο από τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών και υπογράμμισε πως του θυμίζει τον εαυτό του όταν ήταν νέος.

Το ρεπορτάζ της Marca αναφέρει πως στην πρόσφατη διαφημιστική εκδήλωση της Adidas ο Pulga είπε πολλά και ενδιαφέροντα για το άθλημα στο οποίο διαπρέπει εδώ και δεκαετίες, έχοντας χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές στους φίλους της «στρογγυλής θεάς».

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς παίκτες του πλανήτη αυτή τη στιγμή και -κατά πάσα πιθανότητα- ο μελλοντικός ηγέτης των Καταλανών.

Τη φετινή σεζόν μετρά 24 γκολ και 18 ασίστ σε 45 συμμετοχές με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μέσι:

«Υπάρχει μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών που είναι πολύ καλή. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω έναν λόγω της ηλικίας και του μέλλοντος που μπορεί να έχει, αυτός είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία, για μένα είναι ο καλύτερος. Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος», είπε χαρακτηριστικά ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι.

gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης