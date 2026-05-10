Μέσι: Ο Γιαμάλ μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος

Με αποθεωτικά λόγια μίλησε ο Λιονέλ Μέσι για τον Λαμίν Γιαμάλ! Ο Αργεντινός σταρ τόνισε πως ο 18χρονος ελπιδοφόρος παίκτης της Μπαρτσελόνα είναικαι υπογράμμισε πως του θυμίζει τον εαυτό του όταν ήταν νέος.Το ρεπορτάζ της Marca αναφέρει πως στην πρόσφατη διαφημιστική εκδήλωση της Adidas ο Pulga είπε πολλά και ενδιαφέροντα για το άθλημα στο οποίο διαπρέπει εδώ και δεκαετίες, έχοντας χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές στους φίλους της «στρογγυλής θεάς».Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς παίκτες του πλανήτη αυτή τη στιγμή και -κατά πάσα πιθανότητα- ο μελλοντικός ηγέτης των Καταλανών.Τη φετινή σεζόν μετρά 24 γκολ και 18 ασίστ σε 45 συμμετοχές με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα σε όλες τις διοργανώσεις.Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μέσι:«Υπάρχει μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών που είναι πολύ καλή. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω έναν λόγω της ηλικίας και του μέλλοντος που μπορεί να έχει, αυτός είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία, για μένα είναι ο καλύτερος. Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος», είπε χαρακτηριστικά ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι.