Η Ριάνα έκανε τατουάζ ζωγραφιά των παιδιών της
GALA
Ριάνα Τατουάζ Παιδιά

Η Ριάνα έκανε τατουάζ ζωγραφιά των παιδιών της

Η τραγουδίστρια αποτύπωσε στο πίσω μέρος του γονάτου της το σχέδιο που έκαναν για εκείνη

Η Ριάνα έκανε τατουάζ ζωγραφιά των παιδιών της
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα νέο τατουάζ έκανε η Ριάνα και επέλεξε να αποτυπώσει στο σώμα της μία ζωγραφιά των παιδιών της.

Η 38χρονη τραγουδίστρια, η οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον ASAP Rocky, έδειξε στον tattoo artist Κιθ Σκοτ «Bang Bang» ΜακΚέρντι τι είχαν σχεδιάσει και θέλησε να αποτυπώσει το σχέδιο στο πίσω μέρος του γονάτου της.

Ο tattoo artist, ο οποίος εδρεύει στη Νέα Υόρκη, δημοσίευσε σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε η Ριάνα φαίνεται να παρατηρεί το νέο της τατουάζ μπροστά σε καθρέφτη, φορώντας μαύρο σορτς.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η Ριάνα έκανε τατουάζ ζωγραφιά των παιδιών της
Η Ριάνα έκανε τατουάζ ζωγραφιά των παιδιών της


Σε παλαιότερη συνέντευξή της τον Δεκέμβριο στο Extra, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί στη μητρότητα, δηλώνοντας: «Τα μωρά είναι υπέροχα. Μεγαλώνουν όλα και δεν μπορώ να το πιστέψω. Οι γιοι μου... Θεέ μου... Τα πρόσωπά τους αλλάζουν. Οι λαιμοί τους μακραίνουν. Το λατρεύω».
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης