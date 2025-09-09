Lady Gaga: Η αφιέρωση στον Μάικλ Πολάνσκι μετά τα MTV VMAs 2025: «Είσαι ο δικός μου καλλιτέχνης της χρονιάς και η αγάπη της ζωής μου»
Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε δημόσια τον σύντροφό της για τη στήριξή του
Η Lady Gaga αφιέρωσε τις τέσσερις διακρίσεις που απέσπασε στα MTV Video Music Awards 2025 στον αρραβωνιαστικό της Μάικλ Πολάνσκι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξή του τόσο στη μουσική της πορεία όσο και στην προσωπική τους ζωή.
Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά την απονομή, η τραγουδίστρια μοιράστηκε μέσω Instagram ένα μήνυμα, με το οποίο γιόρτασε τις τέσσερις νίκες της και παράλληλα ευχαρίστησε τον σύντροφό της. Η Gaga, που είχε συγκεντρώσει συνολικά 12 υποψηφιότητες, τόνισε πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του Πολάνσκι στη δημιουργία του νέου της άλμπουμ «Mayhem».
«Ονειρευτήκαμε αυτό το άλμπουμ, το σχεδιάσαμε, χτίσαμε κάθε όραμα μαζί — μιλώντας ατελείωτα για το τι θα δημιουργούσαμε για τα monsters, ήταν μια εμπειρία που δεν θα μπορούσα να φανταστώ», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της, που περιλάμβανε δύο κοινές τους φωτογραφίες.
Στη συνέχεια σημείωσε: «Λατρεύω το πόσο αγαπάς τους θαυμαστές μου και πόσο θέλεις να είναι ευτυχισμένοι. Γεμίζει την καρδιά μου με χαρά το πόσο τους αγαπάς, γιατί μπορούμε να τους αγαπάμε μαζί κάθε μέρα — νοιάζεσαι όσο κι εγώ για να νιώθει ο κόσμος ότι τον βλέπουν».
Δείτε την ανάρτησή της
Όσο για τη συμβολή του Πολάνσκι στη μουσική της πορεία, έγραψε: «Είμαι για πάντα ευγνώμων για το πόσο με αγαπάς και με στηρίζεις. Δουλεύεις σκληρά μαζί μου από το πρωί ως το βράδυ, ζώντας τη μουσική, τις εμφανίσεις και τα σχέδια μου με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα. Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο. Σ’ αγαπώ ατελείωτα».
Η ερμηνεύτρια τόνισε ακόμη τη σημασία της δημιουργικής τους συνεργασίας: «Έχοντας τη δημιουργική σου συμμετοχή στην τέχνη μας, στη δουλειά μας και στην αγάπη μας — είναι μια αγάπη που δεν έχω ξαναγνωρίσει. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα, ένας αληθινός αναγεννησιακός άνδρας. Το μυαλό και η καλοσύνη σου είναι αυτά που σε κάνουν να λάμπεις. Έχω δει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς να κάνεις». Κλείνοντας το κείμενό της, σημείωσε: «Εσύ είσαι ο δικός μου καλλιτέχνης της χρονιάς. Και η αγάπη της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που έκανες όλα τα όνειρα του “Mayhem” πραγματικότητα. Σ’ αγαπώ».
Η Lady Gaga είχε ήδη ευχαριστήσει δημόσια τον Πολάνσκι κατά την παραλαβή του βραβείου για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς. «Στον σύντροφό μου σε όλα, τον Μάικλ, το να δημιουργώ μαζί σου φέτος ήταν ένα υπέροχο όνειρο. Ήσουν δίπλα μου σε κάθε βήμα. Το αφιερώνω σε σένα, στην αγάπη μου», δήλωσε από σκηνής.
Ο Πολάνσκι είχε ενθαρρύνει την Gaga να επιστρέψει στην pop μουσική, οδηγώντας τη στη δημιουργία του «Mayhem». Είναι μάλιστα συνδημιουργός σε αρκετά κομμάτια, μεταξύ αυτών τα «Disease» και «Vanish into You».
