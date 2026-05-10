Δεκάδες νεκροί σε εφόδους παραστρατιωτικών στο βορειοανατολικό Κονγκό

Τουλάχιστον 69 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν στα τέλη του Απριλίου από ενόπλους που ανήκουν στην παραστρατιωτική οργάνωση CODECO στο βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, ανέφεραν τα σώματα ασφαλείας και τοπικοί φορείς.Στην επαρχία Ιτουρί στα βορειοανατολικά, πλούσια σε κοιτάσματα χρυσού, στα σύνορα με την Ουγκάντα, μαίνονται για χρόνια φονικές συγκρούσεις και βίαια επεισόδια μεταξύ κοινοτήτων.Η παραστρατιωτική οργάνωση CODECO (Συνεταιρισμός για την ανάπτυξη του Κονγκό) διατείνεται πως υπερασπίζεται την κοινότητα Λεντού, αποτελούμενη στην πλειονότητά της από αγρότες, σε σύγκρουση με την κοινότητα Χέμα, κατά πλειονότητά της αποτελούμενη από κτηνοτρόφους.Πέρα από τις κοινοτικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, άλλη ένοπλη παράταξη, η ADF (Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις), που ίδρυσαν αρχικά αντικαθεστωτικοί από την Ουγκάντα και πλέον έχει ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, έχει πολλαπλασιάσει τις σφαγές στην επαρχία τα τελευταία χρόνια.Από το 2025, ο στρατός της πελώριας χώρας της Αφρικής διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της CRP, ένοπλου κινήματος που σχημάτισε ο Τομάς Λουμπαγκά, πολέμαρχος από τη ΛΔ Κονγκό που φέρεται να πρόσκειται στη Ρουάντα. Είχε καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να εκτίσει 14 χρόνια κάθειρξης διότι είχε στρατολογήσει παιδιά, κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος το 2020.