Σπύρος Μπιμπίλας για Στάθη Μαντζώρο: Ήδη έχουν βοηθήσει κάποιοι ηθοποιοί, εμείς από το ταμείο αλληλοβοηθείας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε
Μιλάω με τη σύζυγό του για να δούμε πώς θα τον ξαναγράψουμε στο ΣΕΗ, ώστε να δεχτεί βοήθεια από το ταμείο, δήλωσε ο βουλευτής και ηθοποιός
Τους τελευταίους μήνες, ο Στάθης Μαντζώρος δίνει μάχη για την υγεία του, έπειτα από το εγκεφαλικό που υπέστη. Ο Σπύρος Μπιμπίλας δήλωσε ότι πολλοί ηθοποιοί έχουν ήδη συνεισφέρει για τη στήριξη του συναδέλφου τους και της οικογένειάς του, ενώ τόνισε ότι το ταμείο αλληλοβοηθείας του ΣΕΗ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον βοηθήσει.
Ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με τον πατέρα του, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ο ηθοποιός ανοίγει τα μάτια του.
Πριν από λίγο καιρό, ο Ιωάννης Παπαζήσης, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, απηύθυνε δημόσια έκκληση για στήριξη, δίνοντας στη δημοσιότητα αριθμό λογαριασμού προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αποκατάσταση της υγείας του συναδέλφου του.
Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Σπύρος Μπιμπίλας αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη σύζυγο του Στάθη Μαντζώρου, προσπαθώντας να επανεγγράψουν τον ηθοποιό στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), ώστε να λάβει υποστήριξη από το ταμείο.
Όπως είπε ο βουλευτής και ηθοποιός: «Μιλάω με τη σύζυγο του Στάθη αυτή την περίοδο. Ο καλλιτεχνικός κύκλος είναι μια μικρή οικογένεια που έχουμε μεγάλη αλληλεγγύη. Αυτές τις ημέρες λοιπόν, μιλάω με την Αντωνία για να δούμε πως θα ξαναγράψουμε τον Στάθη στο ΣΕΗ, ώστε να δεχτεί βοήθεια από το ταμείο. Ήδη έχουν βοηθήσει κάποιοι ηθοποιοί. Εμείς από το ταμείο αλληλοβοηθείας θα κάνουμε ότι μπορούμε για να συνεισφέρουμε στην οικογένεια γιατί υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά. Όταν υπάρχουν παιδιά, δεν γίνεται να είσαι αδιάφορος».
