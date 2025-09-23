Σπύρος Μπιμπίλας για Στάθη Μαντζώρο: Ήδη έχουν βοηθήσει κάποιοι ηθοποιοί, εμείς από το ταμείο αλληλοβοηθείας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε

Μιλάω με τη σύζυγό του για να δούμε πώς θα τον ξαναγράψουμε στο ΣΕΗ, ώστε να δεχτεί βοήθεια από το ταμείο, δήλωσε ο βουλευτής και ηθοποιός