 Αννα Βίσση: Το αστρονομικό ποσό που έβγαλε από τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και η 911!
Η Άννα Βίσση έζησε δύο από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της με τις μεγάλες συναυλίες που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο. Το ιστορικό στάδιο γέμισε δύο βράδια στη σειρά με χιλιάδες θαυμαστές, καθώς περισσότεροι από 130.000 θεατές βρέθηκαν εκεί για να την απολαύσουν ζωντανά.

Τα εισιτήρια κυμάνθηκαν από 20 έως 120 ευρώ, με τα μεσαίας κατηγορίας να κυριαρχούν, και τα συνολικά έσοδα υπολογίζεται ότι άγγιξαν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ!. Μετά την αφαίρεση των εξόδων παραγωγής, που ανήλθαν περίπου στις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, το καθαρό κέρδος μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 4,4 εκατομμύρια ευρώ.

Πέρα από την εμπορική διάσταση, οι συναυλίες είχαν και έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς ένα σημαντικό μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο σωματείο ΕΛΠΙΔΑ, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο. Έτσι, η σπουδαία καλλιτέχνιδα κατάφερε να ενώσει την ψυχαγωγία με την κοινωνική προσφορά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ιδιαίτερη σχέση της με...



