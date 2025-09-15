Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Ο στόχος μου είναι να είμαι όσο πιο κοντά του γίνεται
Ελένη Βουλγαράκη Φώτης Ιωαννίδης

Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: Ο στόχος μου είναι να είμαι όσο πιο κοντά του γίνεται

Η ραδιοφωνική παραγωγός ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον σύντροφό της στο εξωτερικό μετά τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ
Για το αν σκοπεύει να ακολουθήσει τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, στην Πορτογαλία, μετά τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, ρωτήθηκε η Ελένη Βουλγαράκη. Η ραδιοφωνική παραγωγός δήλωσε ότι στόχος της είναι να βρίσκεται όσο πιο κοντά του γίνεται, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε λεπτομέρειες.

«Είμαι πολύ χαρούμενη για εκείνον. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσω τον Φώτη στο εξωτερικό. Είναι μία μεγάλη συζήτηση. Θα δούμε. Ο στόχος, πάντως, είναι να είμαι όσο πιο κοντά γίνεται στον σύντροφο μου», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το βίντεο

Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση της Σπόρτινγκ για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, η Ελένη Βουλγαράκη είχε κάνει μια δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξει τη στήριξή της στον σύντροφό της.

Αφού αναδημοσίευσε την ανακοίνωση της πορτογαλικής ομάδα, είχε γράψει: «Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου. Λάμψε Φώτη. Πάντα και για πάντα θα είμαι στο πλευρό σου».

Η ραδιοφωνική παραγωγός είχε συμπληρώσει την ανάρτησή της με μια πράσινου χρώματος καρδιά και ένα σφιγμένο μπράτσο θέλοντας να στείλει μήνυμα δύναμης στον σύντροφό της.

Η ανάρτηση της Ελένης Βουλγαράκη
Φωτογραφία: NDPPHOTO

Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ

