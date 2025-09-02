Το μήνυμα της Ελένης Βουλγαράκη στον Φώτη Ιωαννίδη για τη μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Λάμψε, είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου
Η ραδιοφωνική παραγωγός συμπλήρωσε την ανάρτησή της με μια πράσινου χρώματος καρδιά και ένα σφιγμένο μπράτσο
Σε μια νέα πραγματικότητα βρίσκεται πλέον το ζευγάρι Ελένη Βουλγαράκη-Φώτης Ιωαννίδης μετά τη μεταγραφή του δεύτερου στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό.
Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της πορτογαλικής ομάδας για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, η αγαπημένη του έστειλε ένα ένθερμο μήνυμα στήριξης μέσω των social media.
Αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση της Σπόρτινγκ για τη μεταγραφή του Ιωαννίδη, η Ελένη Βουλγαράκη έγραψε σε story στο Intagram:
«Είμαι η μεγαλύτερη οπαδός σου. Λάμψε Φώτη. Πάντα και για πάντα θα είμαι στο πλευρό σου».
Η ραδιοφωνική παραγωγός συμπλήρωσε, μάλιστα, την ανάρτησή της με μια πράσινου χρώματος καρδιά και ένα σφιγμένο μπράτσο θέλοντας να στείλει μήνυμα δύναμης στον σύντροφό της.
