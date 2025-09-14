Τσάρλι Σιν: Η αντίδραση της κόρης του όταν έμαθε πως ο ηθοποιός ξεκίνησε αποτοξίνωση για χάρη της
Τσάρλι Σιν: Η αντίδραση της κόρης του όταν έμαθε πως ο ηθοποιός ξεκίνησε αποτοξίνωση για χάρη της
Η Σάμι Σιν αποκάλυψε πως δεν είχε ενημερωθεί για την απόφασή του - Ο ηθοποιός αναφέρεται στα απομνημονεύματά «The Book of Sheen: A Memoir» στην εξάρτησή του από το αλκοόλ
Συγκινημένη εμφανίστηκε η κόρη του Τσάρλι Σιν, Σάμι όταν πληροφορήθηκε ότι ο πατέρας της αποφάσισε να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ, για χάρη της.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του με τίτλο «The Book of Sheen: A Memoir», που κυκλοφόρησαν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ότι ο καθοριστικός λόγος που τον ώθησε να απεξαρτηθεί ήταν η Σάμι Σιν.
Η 21χρονη που απέκτησε από τον γάμο του με την Ντένις Ρίτσαρντς, όταν πληροφορήθηκε την απόφαση του πατέρα της, αντέδρασε με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, στο οποίο παρουσιάζεται συγκινημένη. «Δεν ήξερα ότι ήμουν ο λόγος που έκανε απεξάρτηση» έγραψε η ίδια.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός, ο οποίος πάλεψε για χρόνια με τον εθισμό του στο αλκοόλ, περιέγραψε λεπτομερώς την εμπειρία του στα απομνημονεύματά του: «Με ρωτούν ακόμη αν υπάρχει μία στιγμή που μπορώ να πω ότι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Συνήθως προκαλεί γέλιο όταν απαντώ ότι είναι δύσκολο να διαλέξω, με τόσα πολλά περιστατικά να διαλέξεις», έγραψε.
Παρά ταύτα, όπως τόνισε, θυμάται με ακρίβεια τη στιγμή που άλλαξε η ζωή του: «Ήταν 10 Δεκεμβρίου 2017 και μέχρι τις 9 το πρωί έπινα ήδη τον τρίτο καφέ μου με ουίσκι. Το τηλέφωνο χτύπησε και όταν απάντησα, ήταν η 13χρονη τότε κόρη μου, η Σαμ, που με ρωτούσε τι ώρα θα φεύγαμε. Είχα ξεχάσει εντελώς το ραντεβού μας εκείνη την ημέρα».
Τότε, ο Σιν ζήτησε από έναν φίλο του να τους μεταφέρει στον προορισμό τους. «Στην επιστροφή προς το σπίτι, η Σαμ ήταν πολύ ήσυχη. Δεν χρειαζόταν να είμαι μάντης για να καταλάβω τι σκεφτόταν: “Γιατί ο μπαμπάς δεν οδηγεί ξανά; Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στο αυτοκίνητο όπως παλιά; Πότε θα ξανάρθει εκείνη η στιγμή; Πότε θα ξανάρθει ο μπαμπάς; Μου λείπει”» αναφέρει ο ηθοποιός στο βιβλίο του.
Ο ίδιος παραδέχτηκε: «Μου έλειπε κι εμένα. Υπήρχε μόνο ένα πράγμα χειρότερο από το να προδίδω τον εαυτό μου, και αυτό ήταν να απογοητεύω τα παιδιά μου. Εκείνη την ημέρα, σε εκείνο το αυτοκίνητο, με τον καλύτερό μου φίλο και ένα παιδί που λατρεύω, είδα κι εγώ έναν άνθρωπο απελπισμένο να επιστρέφει στο σπίτι».
Παρά το γεγονός ότι ο Τσάρλι Σιν δεν έχει σήμερα σχέσεις με την κόρη του, ελπίζει σε μία συμφιλίωσή τους. «Όσο όλοι είμαστε ακόμη στο παιχνίδι, υπάρχει πάντα μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο», δήλωσε στο «Good Morning America», προωθώντας τόσο το βιβλίο του όσο και το νέο του ντοκιμαντέρ στο Netflix, με τίτλο «aka Charlie Sheen». «Δεν ξέρω ακριβώς τι έκανα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω για τι από όλα πρέπει να απολογηθώ» συμπλήρωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός αποκάλυψε στα απομνημονεύματά του με τίτλο «The Book of Sheen: A Memoir», που κυκλοφόρησαν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ότι ο καθοριστικός λόγος που τον ώθησε να απεξαρτηθεί ήταν η Σάμι Σιν.
Η 21χρονη που απέκτησε από τον γάμο του με την Ντένις Ρίτσαρντς, όταν πληροφορήθηκε την απόφαση του πατέρα της, αντέδρασε με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, στο οποίο παρουσιάζεται συγκινημένη. «Δεν ήξερα ότι ήμουν ο λόγος που έκανε απεξάρτηση» έγραψε η ίδια.
Δείτε το βίντεο
@samisheen
honestly a 10/10 documentary♬ sonido original - I love jisoo🍓
Παρά ταύτα, όπως τόνισε, θυμάται με ακρίβεια τη στιγμή που άλλαξε η ζωή του: «Ήταν 10 Δεκεμβρίου 2017 και μέχρι τις 9 το πρωί έπινα ήδη τον τρίτο καφέ μου με ουίσκι. Το τηλέφωνο χτύπησε και όταν απάντησα, ήταν η 13χρονη τότε κόρη μου, η Σαμ, που με ρωτούσε τι ώρα θα φεύγαμε. Είχα ξεχάσει εντελώς το ραντεβού μας εκείνη την ημέρα».
Τότε, ο Σιν ζήτησε από έναν φίλο του να τους μεταφέρει στον προορισμό τους. «Στην επιστροφή προς το σπίτι, η Σαμ ήταν πολύ ήσυχη. Δεν χρειαζόταν να είμαι μάντης για να καταλάβω τι σκεφτόταν: “Γιατί ο μπαμπάς δεν οδηγεί ξανά; Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στο αυτοκίνητο όπως παλιά; Πότε θα ξανάρθει εκείνη η στιγμή; Πότε θα ξανάρθει ο μπαμπάς; Μου λείπει”» αναφέρει ο ηθοποιός στο βιβλίο του.
Ο ίδιος παραδέχτηκε: «Μου έλειπε κι εμένα. Υπήρχε μόνο ένα πράγμα χειρότερο από το να προδίδω τον εαυτό μου, και αυτό ήταν να απογοητεύω τα παιδιά μου. Εκείνη την ημέρα, σε εκείνο το αυτοκίνητο, με τον καλύτερό μου φίλο και ένα παιδί που λατρεύω, είδα κι εγώ έναν άνθρωπο απελπισμένο να επιστρέφει στο σπίτι».
Παρά το γεγονός ότι ο Τσάρλι Σιν δεν έχει σήμερα σχέσεις με την κόρη του, ελπίζει σε μία συμφιλίωσή τους. «Όσο όλοι είμαστε ακόμη στο παιχνίδι, υπάρχει πάντα μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο», δήλωσε στο «Good Morning America», προωθώντας τόσο το βιβλίο του όσο και το νέο του ντοκιμαντέρ στο Netflix, με τίτλο «aka Charlie Sheen». «Δεν ξέρω ακριβώς τι έκανα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω για τι από όλα πρέπει να απολογηθώ» συμπλήρωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα