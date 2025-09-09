Η εξομολόγηση του Τσάρλι Σιν για τον αλκοολισμό: «Μπορούσα να ελέγξω την πρώτη ώρα ποτού, αλλά όχι τις επόμενες 12 ή 500»
Η εξομολόγηση του Τσάρλι Σιν για τον αλκοολισμό: «Μπορούσα να ελέγξω την πρώτη ώρα ποτού, αλλά όχι τις επόμενες 12 ή 500»

Ο ηθοποιός αποκαλύπτει στην αυτοβιογραφία του «The Book of Sheen» άγνωστες πτυχές της ζωής του

Η εξομολόγηση του Τσάρλι Σιν για τον αλκοολισμό: «Μπορούσα να ελέγξω την πρώτη ώρα ποτού, αλλά όχι τις επόμενες 12 ή 500»
Ελένη Μήτση
Ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε τον λόγο που στράφηκε στο αλκοόλ, εξηγώντας πώς επηρέασε τη ζωή και την καριέρα του, ενώ περιέγραψε και την πορεία του προς την απεξάρτηση.

Ο ηθοποιός συνομίλησε με τον ηθοποιό και συγγραφέα Ντέιβιντ Ντουκόβνι στο «92nd Street Y» της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του με τίτλο «The Book of Sheen».

Το βιβλίο καταγράφει τη ζωή του από τη γέννησή του το 1965 μέχρι την απόφασή του να σταματήσει το ποτό το 2017. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο εθισμός του στα ναρκωτικά και η απεξάρτησή του.

Όπως ανέφερε, στην αρχή της καριέρας του τραύλιζε, κάτι που επηρέαζε αρνητικά τις υποκριτικές του ικανότητες. «Συνειδητοποίησα νωρίς ότι το αλκοόλ με βοηθούσε να ελέγχω τον τραυλισμό — κι αυτό το έκανε το πιο δύσκολο ναρκωτικό για μένα, γιατί το ποτό έμοιαζε απαραίτητο για να κρατήσω την καριέρα μου», είπε.

Έπειτα, πρόσθεσε: «Το μόνο κομμάτι του ποτού που μπορούσα να διαχειριστώ ήταν η πρώτη ώρα, αλλά μετά έρχονταν οι επόμενες 500 ώρες ή έστω οι επόμενες 12. Νωρίς εγκατέλειψα τη φαντασίωση ότι μπορώ να μείνω μέσα σε αυτή την πρώτη ώρα».

Αναφερόμενος στη νηφαλιότητα, σημείωσε ότι η πατρότητα έγινε το κέντρο της ζωής του τα τελευταία οκτώ χρόνια. «Μετατράπηκε σε μια καθημερινή διαδικασία ξαφνικής ευθύνης, όπου έπρεπε να ανταποκριθώ και ήταν εκπληκτικό», είπε ο Τσάρλι Σιν, εξηγώντας ότι από τη στιγμή που «σταμάτησε να πίνει», τα παιδιά του άρχισαν να επισκέπτονται το σπίτι του.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης παραδέχτηκε επίσης, ότι δεν είναι σίγουρος αν θα επιστρέψει στην υποκριτική, υπογραμμίζοντας πως «η συγγραφή του βιβλίου ήταν η πιο δύσκολη δουλειά που έχω κάνει ποτέ και μακράν η πιο ανταποδοτική. Ήταν απίστευτο να έχω μια δουλειά όπου δεν χρειαζόταν έγκριση. Είσαι μόνο εσύ και η σελίδα. Ίσως πρέπει να γράψω κάτι για να παίξω εγώ».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

